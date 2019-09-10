美債繼續下跌 追隨德債頹勢

2019-09-10 06:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國公債周一收盤大幅下跌，延續近期跌勢，反映市場看好美中貿易談判有進展，經濟數據也令人鼓舞。

此外，歐債下跌，投資級企業債在上周發行創紀錄之後，今日再次出現密集發行。市場對歐洲央行本周推出量化寬鬆的預期心理降溫。

基準10年期公債殖利率上漲7個基點，報1.6301%，上周五報1.552%。

周一有16家投資級企業發債，總計籌集137億美元；上周的總發行量為750億美元。

BMO策略師Jon Hill表示，聯準會（Fed）9月17日至18日的會議至關重要，若非結果是確認債券投資人對於降息持續到明年的預測，就是打消市場降息預期，使殖利率短暫升高。

摩根士丹利、花旗和蒙特利爾銀行謹慎地提醒本月的歐洲央行和聯儲會會議；摩根大通和瑞銀看到買入機會；巴克萊、道明證券和法興銀行則預測殖利率將恢復下跌；另外，花旗認為發行超長期公債是不可避免的。

美國2年期債券殖利率上漲4.3個基點，報1.5827%；3年期殖利率上漲4.7個基點，報1.5245%；5年期殖利率上漲5.1個基點，報1.4839%；7年期殖利率上漲5.7個基點，報1.5649%；10年期公債殖利率上漲7個基點，報1.6301%；30年期殖利率上漲8.4個基點，報2.1093%。