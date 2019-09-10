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谷歌微軟領跌 美股道瓊指數連升四日

2019-09-10 05:26世界日報 記者張大仁／綜合報導

Alphabet和微軟領跌科技股，抵銷了美中貿易關係的樂觀情緒。（美聯社）
Alphabet和微軟領跌科技股，抵銷了美中貿易關係的樂觀情緒。（美聯社）
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谷歌母公司Alphabet和微軟領跌科技股，抵銷了美中貿易關係的樂觀情緒，史坦普500指數四個交易日來首度下跌，道瓊工業指數則是連升四個交易日。

史指在早盤上漲0.36%後下跌0.28點或0.01%收2978.43點。那斯達克綜合指數下跌15.64點或0.19%收8087.44點。道指在攀升103點後拉回，上揚38.05點或0.14%收2萬6835.51點。

由全美50位總檢察長加入針對谷歌的反壟斷調查，Alphabet股價下跌0.087%，微軟股價下跌1.14%。史指科技類股下跌1.2%。

儘管如此，主要股指仍然距7月創下的歷史高點僅一步之遙。史指距7月底創下的歷史高位約1.6%，道指距歷史高點2.1%，那指還有3%待努力。

《Politico》6日報導，中國上周提議，如果美國放寬對電信巨頭華為的限制，中國將增加對美國農產品的購買量。報導指稱，中國的提議也可能取決於美國是否延後對價值約2500億元中國進口商品的關稅。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示，「看來貿易調性變得更好了。」「那是市場的最大推動力。」「只要不再出現與貿易相關的另一條推文，我認為市場可以保持在這個範圍的上限。」

美國財政部長米努勤9日早上表示，中美兩國就知識產權盜竊問題的執法機制達成了「概念性協議」，這是兩國爭執不下的談判要點之一。

中國最新數據顯示，8月出口意外下降，對美出口大幅萎縮。這個降幅顯示這個全球第二大經濟體進一步疲軟，並進一步迫使中國立法者宣布新的經濟刺激政策。

Newton Advisors經理成員紐頓(Mark Newton)在報告中說，「雖然貿易談判對於確保貿易協議肯定是正面的，雙方的努力應該會在很長一段時間內有助緩解一些不良情緒，但許多科技面原因上周稍早已經出現，」他強調市場廣度和科技股表現已見改善。

隨著國債收益率走高，銀行股上漲。J.P.摩根大通攀升2.44%，花旗集團上漲4.23%，而美國商銀上漲3.28%。指標10年期殖利率為1.63%，而2年期殖利率則上升至1.58%。

在Elliott Management透露持有AT&T 32億元股權後，股價上漲1.49%。在致股東的公開信中，Elliott表示，AT&T可以「改善業務並讓價值實現歷史性成長」。

科技股Alphabet摩根

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