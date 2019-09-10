伊爾艾朗專欄／美歐央行被逼到牆角

2019-09-10 00:10 經濟日報 伊爾艾朗



歐洲央行（ECB）與美國聯準會（Fed）未來十天內都將召開利率決策會議，討論最近經濟情勢發展，更新景氣展望，並提出最新的政策指引。

最可能的結果，是這兩大央行進一步放鬆貨幣政策，但最終結局可能是寬鬆政策對全球景氣低迷無能為力，而寄望各國政府能推動結構改革及擴張財政支出的人士，也將大失所望，甚至連央行也被逼到牆角。

央行表面上擁有許多強有力的條件，包括獨立於政治之外、優秀的幕僚，且能局部掌控利率及貨幣數量，這讓央行能迅速反應，矯正家庭與企業行為，並在必要時能果斷施為。

但由於過去十年來，央行在採取種種非傳統的措施之際，並未得到其他政府機構的適當配合，反而使央行自陷困境。央行愈是衝在最前線，金融市場愈興奮，政府也樂於把更重的責任推到央行頭上，對央行的期待也愈高。

結果使央行益發進退兩難，最近尤其明顯。以Fed為例，一方面備受川普抨擊，指Fed不夠寬鬆，但諸多重量級財金專家卻批評Fed寬鬆過頭。Fed內部也立場分歧，一些決策官員主張目前毋須降息，但也有官員認為應降息2碼。

ECB的處境不同。由於歐洲經濟動能明顯減弱，進一步寬鬆已無疑義，市場更壓迫ECB讓現行的負利率更負，且在未來幾周內恢復大規模資產購買計畫。由於投資人已對這些措施預作反應，因此ECB若未能落實，非常可能造成金融動盪，使凋敝的經濟雪上加霜。

然而，少有人預期這些措施能夠使歐元區經濟展望大幅改善，理由很簡單：金融情勢進一步寬鬆，完全無助於消除歐元區結構性與景氣循環性的成長障礙。

ECB更大的難題，在於進一步寬鬆將立即付出沉重的代價，因為持續實施負利率已導致銀行信貸縮水，鼓勵非銀行體系承擔不當風險，家庭的財務安全缺乏保障，並使資源配置失當。凡此皆使ECB眼下與未來的施政都備受束縛。

好消息是仍有辦法能走出困境，但壞消息則是若要落實這些辦法，需要政治意願及勇氣，且還須達到國家、區域及多邊的層次。

各國政府及其他決策人士若不能下決心擴張財政支出，央行困境只會愈來愈嚴峻。

（作者Mohamed A. El-Erian是安聯集團首席經濟顧問、著名財金專欄作者／編譯任中原）