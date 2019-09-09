比特幣成人民幣貶值避險新工具？你跌我漲趨勢確立

2019-09-09 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



比特幣與人民幣愈來愈趨向反向走勢，這意味比特幣可能已成為人們用來為人民幣貶值避險的工具之一。

根據分析，比特幣與人民幣的反向關係在過去一周達到紀錄高點。

倫敦政治經濟學院研究員兼區塊鏈網站Blockchain.com研究主任哈里曼（Garrick Hileman）表示：「這是有明確證據的，當人民幣貶值時，在亞洲的人為比特幣所支付的溢價高於其他地方。」

哈里曼說：「你可以從火幣網等主要為中國民眾提供服務的交易所看出比特幣溢價的情況。」

他指出，比特幣與人民幣負相關的情況「在4月與5月變得更為明顯，當時美中貿易關係惡化，緊張情勢增溫」。

多年來，比特幣狂熱人士、投資人與華爾街金融工程師都在探討是哪些原因帶動比特幣的每日價格變動，華爾街金融工程師們則開始創造比特幣期貨與信託，讓這種最知名的民間貨幣更容易進行交易。至於比特幣與人民幣的反向走勢程度與黃金和布蘭特原油期貨的負相關程度相當，當布蘭特原油期貨這種交易最活絡的商品下跌時，金價通常會上漲。

不過這也不代表中國將鬆綁對加密貨幣的管制，允許這些加密或幣成為能與人民幣競爭的法定貨幣。