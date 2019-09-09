親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

遭踢出「滬港通」名單 鴻海旗下富智康一度暴跌逾5%

比特幣成人民幣貶值避險新工具？你跌我漲趨勢確立

2019-09-09 17:23經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

比特幣人民幣愈來愈趨向反向走勢，這意味比特幣可能已成為人們用來為人民幣貶值避險的工具之一。

根據分析，比特幣與人民幣的反向關係在過去一周達到紀錄高點。

倫敦政治經濟學院研究員兼區塊鏈網站Blockchain.com研究主任哈里曼（Garrick Hileman）表示：「這是有明確證據的，當人民幣貶值時，在亞洲的人為比特幣所支付的溢價高於其他地方。」

哈里曼說：「你可以從火幣網等主要為中國民眾提供服務的交易所看出比特幣溢價的情況。」

他指出，比特幣與人民幣負相關的情況「在4月與5月變得更為明顯，當時美中貿易關係惡化，緊張情勢增溫」。

多年來，比特幣狂熱人士、投資人與華爾街金融工程師都在探討是哪些原因帶動比特幣的每日價格變動，華爾街金融工程師們則開始創造比特幣期貨與信託，讓這種最知名的民間貨幣更容易進行交易。至於比特幣與人民幣的反向走勢程度與黃金和布蘭特原油期貨的負相關程度相當，當布蘭特原油期貨這種交易最活絡的商品下跌時，金價通常會上漲。

不過這也不代表中國將鬆綁對加密貨幣的管制，允許這些加密或幣成為能與人民幣競爭的法定貨幣。

北京當局從2017年來就已關閉所有總部設在中國的加密貨幣交易所，並且禁止與加密貨幣相關的群眾募資計畫。儘管中國人民銀行正打算推出自家的數位貨幣，但目的是要讓北京當局能進一步管控金融體系，避免比特幣這類人氣高漲的代幣分散政府的金融權力。

比特幣與人民幣愈來愈呈現反向走勢。（路透）
比特幣與人民幣愈來愈呈現反向走勢。（路透）
分享

比特幣人民幣

相關新聞

蘋果秋季發會前夕 蘋果、鴻海遭控剝削中國勞工

2019-09-09 11:57

英航4000機師罷工 影響近1600航班損失15億

2019-09-09 11:40

歐盟不耐煩了！ 法國揚言要否決英國延後脫歐

2019-09-09 09:56

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-09 07:11

超跑大老謝里夫 助公主遊艇突圍

2019-09-08 23:49

JSR躍光阻劑龍頭 小柴扮推手

2019-09-08 23:49

家得寶重生 托梅神助攻

2019-09-08 23:49

彭博資訊專欄／OPEC+拯救油價的難題

2019-09-08 23:48

沙國換能源部長 拚減產抬價

2019-09-08 23:45

亞太石油會議 聚焦五議題

2019-09-08 23:44

ECB降息、重啟QE 箭在弦上

2019-09-08 23:43

美股擁四多 本周衝新高點

2019-09-08 23:43

南韓今年經濟成長 難保2

2019-09-08 23:43

希臘總理力推減稅等經濟改革計畫 以吸引外資

2019-09-08 17:39

南韓今年經濟成長率 可能不到2%

2019-09-08 16:43

好市多績優 股價創高

2019-09-07 23:19

美查反壟斷 劍指臉書、Google

2019-09-07 23:19

鮑爾一席話 金價周線收黑

2019-09-07 23:19

美國投資人8月棄股轉債幅度 創歷史新高

2019-09-07 23:19

班克西最大塗鴉作！卡車拍賣落槌價估最高5700萬元

2019-09-03 09:19

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

挪威選手勇奪三鐵冠軍 頭上鴨舌帽竟是「埔鹽順澤宮」

2019-09-09 09:52

收銀員靠「過目不忘」 盜刷1300張信用卡

2019-09-09 11:09

8年沒休超過一周的假 開會接妻來電：兒猝死

2019-09-09 13:39

巨款莫名進帳戶！這對夫妻花錢不手軟買跑車 麻煩大了

2019-09-09 08:22

川普貿易戰是否讓中國做出了改變？專家這樣認為

2019-09-08 23:24

影／擅闖農場救兔兔 女素食者受傷討拍反挨轟

2019-09-08 18:21

載現代汽車的貨輪在美東翻覆 4名南韓船員困引擎室

2019-09-09 08:46

2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

2019-09-09 11:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-09 07:11

歐盟不耐煩了！ 法國揚言要否決英國延後脫歐

2019-09-09 09:56

16歲少女發動罷課 竟受邀對世界各地領袖演講

2019-09-08 20:56

影／歧視華裔客 躁鬱地勤引爆紐約機場恐慌

2019-09-08 18:22

颱風法西撲日 東京電車部分停駛

2019-09-09 02:06

颱風法西登陸日本關東 約45萬戶停電交通大亂

2019-09-09 08:37

真人版名偵探柯南！ 13歲男童助警方偵破27年懸案

2019-09-09 15:48

太詭異！川普竟邀恐怖分子到大衛營密會 遭兩黨狠批

2019-09-09 11:02

世界磷肥告罄 恐釀糧食危機

2019-09-08 20:26

中槍不死再活埋！印度宰殺藍牛羚 網民：人類比野獸更不堪

2019-09-09 10:52

颱風玲玲直撲北韓釀災情 恐影響糧食供給

2019-09-08 18:24

強生內閣再走一人 全是笨蛋！脫歐歹戲 英人失去信心

2019-09-08 23:35

美機場兩華人形跡可疑 女職員按響警報200旅客恐慌逃

2019-09-09 13:00

ECB降息、重啟QE 箭在弦上

2019-09-08 23:43

中國8月進出口縮水 對美貿易順差意外大減

2019-09-08 19:22

法西強風創紀錄 日本關東登陸最強颱

2019-09-09 08:28

日本關東最強颱風「法西」登陸 已知1死逾20傷

2019-09-09 11:55

蘋果秋季發會前夕 蘋果、鴻海遭控剝削中國勞工

2019-09-09 11:57

小學生手繪大學校T遭霸凌 田納西大學做成官方T恤

2019-09-08 21:38

大明星為何去這家咖啡店？老闆用這招 請到湯姆漢克斯

2019-09-09 15:00

美股擁四多 本周衝新高點

2019-09-08 23:43

川普爆料原本要與恐攻發動者相見歡 議員批「鬧劇」

2019-09-08 22:53

日本上皇后美智子接受乳癌手術 媒體：順利結束

2019-09-08 19:14

影／16級陣風橫掃關東 中颱法西登日本90餘萬戶停電

2019-09-09 13:35

強生要把保守黨變脫歐黨？彭博：軍師康明斯正撕裂黨

2019-09-08 17:41

老是為總統善後的男人 當年川普勝選、他老婆大發飆

2019-09-08 18:51

華爾街銅牛遇襲！ 美股牛市壞預兆？

2019-09-09 10:09

超跑大老謝里夫 助公主遊艇突圍

2019-09-08 23:49

前南卡州長投入共和黨初選 黨內第3人挑戰川普

2019-09-09 03:03

與網友同樂 川普自己也發颶風梗短片

2019-09-08 20:42

JSR躍光阻劑龍頭 小柴扮推手

2019-09-08 23:49

憂內閣辭職骨牌效應！強生見愛爾蘭總理 認真談協議

2019-09-09 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top