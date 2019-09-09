蘋果秋季發會前夕 蘋果、鴻海遭控剝削中國勞工

2019-09-09 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



蘋果公司秋季發表會前夕，中國勞工觀察組織（china labor watch，CLW）報告指出，蘋果和鴻海違反了一項中國勞動法規，在全球最大的iPhone工廠中聘僱過多的臨時工，並指工廠的工作條件惡劣。

蘋果已證實確有此事，坦承發現「派遣工人的比例超過了我們的標準」，正在就此「與鴻海密切合作予以解決」。蘋果並表示，一旦發現問題，即與供應商一起「立即採取改正措施」。鴻海在對運行情況審查過後，也證實存在派遣工人數量的違規行為。

蘋果公司預定10日（台灣時間11日凌晨1時）舉行新品發表會，非營利勞權組織CLW周一公布報告。該組織過去曾派出臥底人員調查，指控蘋果的代工廠為血汗工廠，工時過長。

平播資訊報導，CLW最新報告指出，調查人員在鴻海鄭州廠上班，其中一人已在該廠工作四年。其中一項重大調查結果是，8月有一半的用工人數是臨時工，也稱為派遣工。根據中國的《勞務派遣暫行規定》，派遣用工數量不得超過用工總量的10%。

蘋果公司的供應鏈多年以來一直因勞工標準不佳而遭批評，蘋果也敦促生產合作伙伴改善工廠條件，否則會失去業務。然而，供應商和裝配廠總是設法生產更多手機，鴻海每年一到重要假期季節便聘僱數以萬計的臨時工提高產量，滿足iPhone的需求。