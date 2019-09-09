親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

無殼蝸牛30年：「空屋稅」為何被拒絕？

收銀員靠「過目不忘」 盜刷1300張信用卡

蘋果秋季發會前夕 蘋果、鴻海遭控剝削中國勞工

2019-09-09 11:57經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

蘋果公司秋季發表會前夕，中國勞工觀察組織（china labor watch，CLW）報告指出，蘋果和鴻海違反了一項中國勞動法規，在全球最大的iPhone工廠中聘僱過多的臨時工，並指工廠的工作條件惡劣。

蘋果已證實確有此事，坦承發現「派遣工人的比例超過了我們的標準」，正在就此「與鴻海密切合作予以解決」。蘋果並表示，一旦發現問題，即與供應商一起「立即採取改正措施」。鴻海在對運行情況審查過後，也證實存在派遣工人數量的違規行為。

蘋果公司預定10日（台灣時間11日凌晨1時）舉行新品發表會，非營利勞權組織CLW周一公布報告。該組織過去曾派出臥底人員調查，指控蘋果的代工廠為血汗工廠，工時過長。

平播資訊報導，CLW最新報告指出，調查人員在鴻海鄭州廠上班，其中一人已在該廠工作四年。其中一項重大調查結果是，8月有一半的用工人數是臨時工，也稱為派遣工。根據中國的《勞務派遣暫行規定》，派遣用工數量不得超過用工總量的10%。

蘋果公司的供應鏈多年以來一直因勞工標準不佳而遭批評，蘋果也敦促生產合作伙伴改善工廠條件，否則會失去業務。然而，供應商和裝配廠總是設法生產更多手機，鴻海每年一到重要假期季節便聘僱數以萬計的臨時工提高產量，滿足iPhone的需求。

中國勞工觀察的報告指出：「我們最近對鴻海鄭州廠調查，發現幾項違反蘋果行為準則的問題 。蘋果有責任和能力從根本上改善其供應鏈上的工作條件，但是，蘋果現在透過供應商，將貿易戰的成本轉嫁給工人，剝削中國工人來賺取利潤。」

蘋果、鴻海遭控違反勞務派遣暫行規定，聘僱過多派遣工。 路透
蘋果、鴻海遭控違反勞務派遣暫行規定，聘僱過多派遣工。 路透
分享

派遣工工時

相關新聞

歐盟不耐煩了！ 法國揚言要否決英國延後脫歐

2019-09-09 09:56

英航4000機師罷工 影響近1600航班損失15億

2019-09-09 11:40

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-09 07:11

超跑大老謝里夫 助公主遊艇突圍

2019-09-08 23:49

JSR躍光阻劑龍頭 小柴扮推手

2019-09-08 23:49

家得寶重生 托梅神助攻

2019-09-08 23:49

彭博資訊專欄／OPEC+拯救油價的難題

2019-09-08 23:48

沙國換能源部長 拚減產抬價

2019-09-08 23:45

亞太石油會議 聚焦五議題

2019-09-08 23:44

ECB降息、重啟QE 箭在弦上

2019-09-08 23:43

美股擁四多 本周衝新高點

2019-09-08 23:43

南韓今年經濟成長 難保2

2019-09-08 23:43

希臘總理力推減稅等經濟改革計畫 以吸引外資

2019-09-08 17:39

南韓今年經濟成長率 可能不到2%

2019-09-08 16:43

好市多績優 股價創高

2019-09-07 23:19

美查反壟斷 劍指臉書、Google

2019-09-07 23:19

鮑爾一席話 金價周線收黑

2019-09-07 23:19

美國投資人8月棄股轉債幅度 創歷史新高

2019-09-07 23:19

班克西最大塗鴉作！卡車拍賣落槌價估最高5700萬元

2019-09-03 09:19

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

挪威選手勇奪三鐵冠軍 頭上鴨舌帽竟是「埔鹽順澤宮」

2019-09-09 09:52

命大！美8歲童遭美洲獅咬住頭拖行 拿樹枝戳牠眼保命

2019-09-08 14:59

收銀員靠「過目不忘」 盜刷1300張信用卡

2019-09-09 11:09

巨款莫名進帳戶！這對夫妻花錢不手軟買跑車 麻煩大了

2019-09-09 08:22

川普貿易戰是否讓中國做出了改變？專家這樣認為

2019-09-08 23:24

影／擅闖農場救兔兔 女素食者受傷討拍反挨轟

2019-09-08 18:21

紐時：川普取消與神學士密會為何令人震驚？

2019-09-08 14:26

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-09 07:11

載現代汽車的貨輪在美東翻覆 4名南韓船員困引擎室

2019-09-09 08:46

2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

2019-09-09 11:00

颱風法西直撲日本 東京地區嚴防強風豪雨

2019-09-08 13:59

梅根帶衰？幾次看小威比賽都輸 在場邊的她快哭了

2019-09-08 14:54

影／歧視華裔客 躁鬱地勤引爆紐約機場恐慌

2019-09-08 18:22

16歲少女發動罷課 竟受邀對世界各地領袖演講

2019-09-08 20:56

歐盟不耐煩了！ 法國揚言要否決英國延後脫歐

2019-09-09 09:56

颱風法西登陸日本關東 約45萬戶停電交通大亂

2019-09-09 08:37

颱風法西撲日 東京電車部分停駛

2019-09-09 02:06

世界磷肥告罄 恐釀糧食危機

2019-09-08 20:26

中製軌道車輛、大巴 白宮支持禁買

2019-09-08 15:17

颱風玲玲直撲北韓釀災情 恐影響糧食供給

2019-09-08 18:24

強生內閣再走一人 全是笨蛋！脫歐歹戲 英人失去信心

2019-09-08 23:35

ECB降息、重啟QE 箭在弦上

2019-09-08 23:43

川普態度差說謊成性又漠視環保 英搖滾傳奇開罵

2019-09-08 15:36

法西強風創紀錄 日本關東登陸最強颱

2019-09-09 08:28

太詭異！川普竟邀恐怖分子到大衛營密會 遭兩黨狠批

2019-09-09 11:02

中國8月進出口縮水 對美貿易順差意外大減

2019-09-08 19:22

中槍不死再活埋！印度宰殺藍牛羚 網民：人類比野獸更不堪

2019-09-09 10:52

小學生手繪大學校T遭霸凌 田納西大學做成官方T恤

2019-09-08 21:38

日本上皇后美智子接受乳癌手術 媒體：順利結束

2019-09-08 19:14

美股擁四多 本周衝新高點

2019-09-08 23:43

強生要把保守黨變脫歐黨？彭博：軍師康明斯正撕裂黨

2019-09-08 17:41

川普爆料原本要與恐攻發動者相見歡 議員批「鬧劇」

2019-09-08 22:53

老是為總統善後的男人 當年川普勝選、他老婆大發飆

2019-09-08 18:51

華裔被當恐怖分子 阿航躁鬱症職員按警報喊疏散

2019-09-08 14:27

超跑大老謝里夫 助公主遊艇突圍

2019-09-08 23:49

前南卡州長投入共和黨初選 黨內第3人挑戰川普

2019-09-09 03:03

與網友同樂 川普自己也發颶風梗短片

2019-09-08 20:42

日本關東最強颱風「法西」登陸 已知1死逾20傷

2019-09-09 11:55

華爾街銅牛遇襲！ 美股牛市壞預兆？

2019-09-09 10:09

憂內閣辭職骨牌效應！強生見愛爾蘭總理 認真談協議

2019-09-09 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top