川普推特殺傷力太強 小摩創「Volfefe指數」追蹤分析

2019-09-09 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普常在推特發文，且往往對金融市場產生重大衝擊。摩根大通（JP Morgan）的分析師特別設計了稱為「Volfefe」的指數，量化川普推文對美國利率的影響。

依據CNBC報導，川普的推文中最常提及貿易和貨幣政策，關鍵詞則包括「中國」、「10億」和「產品」，影響市場動向。川普有關金融市場的推文數量在8月時明顯增加，當時他抨擊美中貿易，也批評美國聯準會（Fed）的利率政策。

摩根大通設計了「Volfefe指數」，用來量化川普推文對金融市場的影響。這個指數的名稱源自川普推文中曾經出現，但至今仍然沒有解答的自創單字「covfefe」。

依據「Volfefe指數」，Volfefe 指數可以解釋一部分2年期和5年期美債的隱含利率波動。摩根大通的報告指出：「這項指數是大致的推測，因為川普的推文主要聚焦聯準會，且市場普遍認為，貿易緊張局勢最先、影響最大的是近期經濟表現，Fed對此類發展的反應也是如此。」

報告指出，2018年至今，川普在證券市場營業時間內大約發出4,000次非轉推（non-retweets）推文，其中有146次影響市場。