日本第2季GDP下修為1.3% 因企業投資不如預期

2019-09-09 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



日本內閣府今天公布的資料顯示，日本第2季經濟成長較初始預估來得低，主要是企業投資不如預期強勁。

外電報導，日本第2季國內生產毛額（GDP）調整後年率成長1.3%，不如初估的1.8%，但符合路透訪調經濟學者的預測中位數。與第1季比較，成長0.3%，亦低於初估的0.4%。