史上最大沙烏地阿美IPO 摩根大通可望獲選首席顧問

2019-09-09 09:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



CNBC報導，摩根大通（JP Morgan Chase）接近獲選為沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的IPO案的首席顧問。

路透報導指出，花旗、高盛和Samba Financial銀行也可能參與承銷。

沙烏地阿美目前仍是全球最賺錢的公司，估值約為2兆美元。沙國原本計劃在2018年將沙烏地阿美5%的股份上市，也將成為史上金額最高的IPO案。不過，這項IPO案去年遭到擱置，主因沙國擔心市場對該公司的估值與他們的預期相去太遠。

今年8月，沙國重新啟動沙烏地阿美IPO計畫。消息人士指出，摩根大通獲選首席顧問角色，最快可能下周公布最終決定，但仍可能生變。

目前暫定的計畫是今年在沙國股市上市，出售價值約250億美元的股票，明年則在倫敦或紐約上市。消息人士稱，沙國希望最快今年11月就能讓沙烏地阿美上市。

報導指出，與摩根大通競爭主要承銷商地位的摩根士丹利（Morgan Stanley）落敗，是因為該公司主導承銷Uber IPO的結果不盡理想。沙烏地阿拉伯透過主權財富基金持有Uber大多數股權，對於摩根士丹利在承銷Uber IPO時