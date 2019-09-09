今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-09 07:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股期指周一在亞洲交易上揚，投資人消化美國就業報告和聯準會（Fed）本月降息預期之際，美股本周有望挑戰紀錄高點。

●美股周線連兩周收高

美股三大指數周線連續第二周收紅；道瓊工業指數上周五收漲69點或0.26%，報26,797點；標普500漲0.09%，那斯達克綜合指數則下跌0.17%。一周來標普500漲1.8%，道瓊漲1.5%，那斯達克漲1.8%，且都是連兩周收高。

分析師認為，數據反映美國經濟可能還不致陷入衰退，加上對Fed本月降息的預期以及美中貿易關係和緩的樂觀情緒，有機會推升美股攀向紀錄新高。

●Fed對降息持開放態度

Fed主席鮑爾上周表示，美國和世界經濟最可能的前景是持續溫和成長，「我們正密切監控一些重大風險，包括全球成長放緩、貿易政策不確定性和通膨持續低迷」，他強調美國經濟不致陷入衰退，不過Fed對於進一步降息以維持經濟擴張，保持開放態度。

市場對Fed本月降息的預期不變。芝商所（CME）的聯邦利率預測工具FedWatch顯示，目前交易員預估降息25個基點的機率超過90%，今年總計會降息60個基點左右。

●ECB利率決策

歐洲央行（ECB）本周召開利率決策會議，預期總裁德拉基將強壓內部的異議聲音，宣布降息並重啟量化寬鬆（QE）政策，但他也面臨投資人超高期待的挑戰，若溝通稍有閃失，反而可能造成反效果。彭博資訊訪調的逾80%經濟學家都預期，ECB將於12日調降存款利率0.1個百分點至負0.5%，並且宣布將重啟QE，每月購債300億歐元、為期一年，10月正式啟動，之後於12月進一步將存款利率調低至負0.6%。

●臉書、Google

臉書、Google面臨的司法壓力再度升高，美國多州檢察長組成的兩個團隊，本周起將分別對這兩家科技巨擘展開反壟斷調查。臉書和Google已因觸犯反托辣斯法規，向歐盟支付數以十億歐元計的罰款，目前外界焦點轉向美國當局是否也將比照辦理。

●蘋果秋季發表會（台灣11日凌晨1時）