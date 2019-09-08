影／歧視華裔客 躁鬱地勤引爆紐約機場恐慌

2019-09-08 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國阿拉斯加航空一名地勤，日前涉及種族歧視2名素不相識的華裔乘客為恐怖分子，導致美國紐瓦克機場陷入混亂。現場畫面顯示，好幾百名乘客恐慌狂奔，行李四散。有媒體報導指出，這名員工患有躁鬱症且當天忘記服藥。阿拉斯加航空至今尚未對此做出回應。

遭歧視的兩名華裔乘客分別是上海留學生羅醇逸(Chunyi Luo，音譯)與加拿大籍華裔薛漢漢(Han Han Xue，音譯)，兩人在這起事件之前素不相識。根據《BuzzFeed News》報導，導致恐慌的女性地勤人員，在警察初步報告中指控兩人形跡可疑，並在她上盤查時企圖逃跑。

兩名受害華裔乘客則反控這名女地勤人員種族歧視，先是指控羅醇逸舉止可疑，隨後用莫名其妙且帶有種族歧視的字眼盤查薛漢漢，像是「他們付你多少錢？」、「有沒有給你簽證？」、「你是不是賺很多錢？」等。羅醇逸因不堪其擾於是起身去排隊等登機，卻被這名員工威脅「我盯著你們，已經報警了。」

女地勤人返回登機口後沒多久，航班就停止登機，然後這名員工就突然大喊「疏散」(evacuate!)並按響警鈴。事後曝光畫面可見，現場好幾百名乘客陷入恐慌，丟下行李，拔腿狂奔，現場一片狼藉。

羅醇逸當下先是跟著人群一起逃跑，直到警方出現，他直覺與之前的地勤人員有關，於是主動告知現場警察。警方隨後詢問兩人為何員工認為他們相互認識，薛漢漢表示除了他們都是亞洲人外，兩人之間毫無共通點。警方盤問確認現場無危險後當場釋放兩人。