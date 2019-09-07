克魯曼：川普看似親商 其實不利商業

2019-09-07 23:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國經濟學家克魯曼（Paul Krugman）表示，情況愈來愈明顯，美國總統川普發動的貿易戰正傷害美國大部分經濟。受害的不僅是農民和製造業，如今連消費者信心也開始下滑，因為民眾擔心他的關稅將推升物價。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，川普不利美國企業的政策不只是關稅而已，他還瘋狂地想廢除環境保護法規。乍看下，這似乎是企業想要的；事實上，許多企業希望維持現行環保法規。

克魯曼舉例說，美國大型石油與天然氣公司就反對川普放鬆甲烷（一種溫室效應氣體）排放規定，主要汽車製造商也反對川普試圖廢止燃料效率標準，一些公司甚至與加州政府達成協議，維持前總統歐巴馬時代的規定，不顧聯邦政策更動。

川普2016年勝選時，許多投資人都認定，由他主政將對企業有利。他也確實給企業一份厚禮，即大幅調降企業稅 — 省下的稅金幾乎全用來增發股利和買回庫藏股，勞工幾乎什麼也沒拿到。

不過，除了減稅外，「川普主義」（Trumpism）不利企業的情勢也愈來愈明顯。或更精確的說法是：不利於有生產力的企業。

克魯曼解釋，希望長期經營的企業主管，儘管也想少繳一些稅、少花一些遵循法規所需的費用，但也會希望花錢投資公司的未來。若要做長期投資，必須先確定遊戲規則是穩定的，免得投下的資金將來突然因為政策大轉彎而變得一文不值。

美國大企業對川普貿易戰主要的抱怨，不只是加徵關稅推升成本和價格，以及外國報復切斷通往重要市場之路，更是因為政府政策隨川普想法而變來變去，妨礙企業做長期規劃。他們不想投資任何倚賴全球供應鏈的計畫，因為供應鏈可能隨川普下一則推文發出而崩解；但他們也無法確定川普的關稅會長期課下去，據此做投資決定。沒人知道川普何時會（或是否會）宣布勝利，或是投降。

環保政策也類似。生意人在商言商，固然未必是慈善家，但他們很務實。大多數人都明白，氣候變遷正在發生，很危險，而美國終究得過渡到低排碳經濟。因此，他們想現在就預先投資，確定在未來的低排碳經濟卡位。他們明白，任何會造成氣候變遷惡化的投資，勢必淪為長期輸家。但川普的政策，讓他們此刻被迫暫緩投資。