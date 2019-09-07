親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

克魯曼：川普看似親商 其實不利商業

2019-09-07 23:36經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國經濟學家克魯曼（Paul Krugman）表示，情況愈來愈明顯，美國總統川普發動的貿易戰正傷害美國大部分經濟。受害的不僅是農民和製造業，如今連消費者信心也開始下滑，因為民眾擔心他的關稅將推升物價。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，川普不利美國企業的政策不只是關稅而已，他還瘋狂地想廢除環境保護法規。乍看下，這似乎是企業想要的；事實上，許多企業希望維持現行環保法規。

克魯曼舉例說，美國大型石油與天然氣公司就反對川普放鬆甲烷（一種溫室效應氣體）排放規定，主要汽車製造商也反對川普試圖廢止燃料效率標準，一些公司甚至與加州政府達成協議，維持前總統歐巴馬時代的規定，不顧聯邦政策更動。

川普2016年勝選時，許多投資人都認定，由他主政將對企業有利。他也確實給企業一份厚禮，即大幅調降企業稅 — 省下的稅金幾乎全用來增發股利和買回庫藏股，勞工幾乎什麼也沒拿到。

不過，除了減稅外，「川普主義」（Trumpism）不利企業的情勢也愈來愈明顯。或更精確的說法是：不利於有生產力的企業。

克魯曼解釋，希望長期經營的企業主管，儘管也想少繳一些稅、少花一些遵循法規所需的費用，但也會希望花錢投資公司的未來。若要做長期投資，必須先確定遊戲規則是穩定的，免得投下的資金將來突然因為政策大轉彎而變得一文不值。

美國大企業對川普貿易戰主要的抱怨，不只是加徵關稅推升成本和價格，以及外國報復切斷通往重要市場之路，更是因為政府政策隨川普想法而變來變去，妨礙企業做長期規劃。他們不想投資任何倚賴全球供應鏈的計畫，因為供應鏈可能隨川普下一則推文發出而崩解；但他們也無法確定川普的關稅會長期課下去，據此做投資決定。沒人知道川普何時會（或是否會）宣布勝利，或是投降。

環保政策也類似。生意人在商言商，固然未必是慈善家，但他們很務實。大多數人都明白，氣候變遷正在發生，很危險，而美國終究得過渡到低排碳經濟。因此，他們想現在就預先投資，確定在未來的低排碳經濟卡位。他們明白，任何會造成氣候變遷惡化的投資，勢必淪為長期輸家。但川普的政策，讓他們此刻被迫暫緩投資。

當然，也有一些企業在「川普主義」下欣欣向榮— 亦即那些不打算長期經營，只想賺了錢就跑的企業。現在是礦業公司、不事生產的投機客、營利「學店」大發利市的時刻。

經濟學家克魯曼認為，美國總統川普的政策變來變去，不利企業經商。美聯社
經濟學家克魯曼認為，美國總統川普的政策變來變去，不利企業經商。美聯社
分享

川普氣候變遷
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

鮑爾稱美經濟不致陷入衰退 斷然拒絕Fed介入政治遊戲

2019-09-07 20:02

川普：中國刺激景氣 聯準會在等什麼？

2019-09-07 22:37

超市不提供一次性塑膠袋 德國擬2020年實施

2019-09-07 19:30

國際財經市場一周回顧

2019-09-07 14:04

澳洲水荒 農產、牛奶價恐飆漲

2019-09-07 14:04

線上買咖俗！乳品公司針對非線上顧客調漲乳價

2019-09-07 13:57

創業男性比女性更容易放棄事業

2019-09-07 12:49

越來越乾！澳洲農作物、牛奶價格恐飆漲

2019-09-07 09:31

頁岩油商裁員度寒冬

2019-09-07 01:10

鴻海威州廠投產咖啡機器人

2019-09-07 01:10

羅布斯塔咖啡豆大跌

2019-09-07 01:10

石油巨頭拚開採 不甩抗暖化

2019-09-07 01:10

泰國祭「遷移方案」優惠 招手外商

2019-09-07 01:10

美就業放緩 可能再降息

2019-09-07 01:10

挑戰美元 陸投資伊朗石油8.75兆

2019-09-06 23:29

越罰股價越漲 華府拿科技巨擘沒輒

2019-09-06 23:26

9月首周 全球企業發債衝高

2019-09-06 23:25

專家：美股有壓 避險操作

2019-09-06 23:22

美伊又緊張！陸趁機對德黑蘭大撒幣 英媒曝北京這企圖

2019-09-06 22:46

班克西最大塗鴉作！卡車拍賣落槌價估最高5700萬元

2019-09-03 09:19

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

讓專業的來！機長2小時後才到 乘客直接代打「我開飛機」

2019-09-07 10:04

軍紀渙散 美軍特戰精銳海豹7隊幹部全被拔

2019-09-07 18:52

影／玩手遊太入迷！他被狗狗當電線桿輪流撒尿

2019-09-07 08:20

搭雲霄飛車一手抓住飛走的IPHONE X！男子驚奇影片曝光 百萬人朝聖

2019-09-07 12:31

印度月船二號登月失敗！著陸前幾秒失聯

2019-09-07 08:32

伊斯蘭國陰魂不散…農民種田變玩命 走錯一步粉身碎骨

2019-09-07 10:00

前CIA局長：中國持續崛起是本世紀最大事件

2019-09-07 20:56

影／夢碎！離月球2.1公里失聯 印度登月任務失敗

2019-09-07 12:21

新研究：喝多碳酸飲料恐早死 有無糖皆然

2019-09-07 13:36

頁岩油商裁員度寒冬

2019-09-07 01:10

羅布斯塔咖啡豆大跌

2019-09-07 01:10

英國女王周一簽字 強生脫歐路窄…

2019-09-07 13:03

第一峰不再稱霸！氣候暖化使瑞典高峰下降24公尺！

2019-09-07 10:38

鴻海威州廠投產咖啡機器人

2019-09-07 01:10

伊朗回擊美國制裁 核武研發大解禁

2019-09-07 13:56

危及溫和派民主黨總統提名人 星巴克前CEO不選了

2019-09-07 04:22

川普：中國刺激景氣 聯準會在等什麼？

2019-09-07 22:37

119.5萬 華男用公寓價 買下北灣1個島

2019-09-07 15:51

越來越乾！澳洲農作物、牛奶價格恐飆漲

2019-09-07 09:31

美就業放緩 可能再降息

2019-09-07 01:10

科學家發現大麥抗旱基因 未來不怕氣候變遷

2019-09-07 09:56

英在野黨打官司 逼強生放棄硬脫歐

2019-09-07 22:14

中國助巴哈馬救災 美憂政治目的別有用心

2019-09-07 12:55

美「兩房」將脫離政府掌控

2019-09-07 01:10

鮑爾稱美經濟不致陷入衰退 斷然拒絕Fed介入政治遊戲

2019-09-07 20:02

川普「萬」字不離口 行銷專家：好記又有說服力

2019-09-07 23:46

84歲日本上皇后美智子住院 8日進行乳癌手術

2019-09-07 11:05

夾縫中求生 東協和中美各辦一次南海軍演 兩邊不得罪

2019-09-07 21:28

下有對策 俄反對派用加密通訊程式揪團抗議

2019-09-07 16:31

川普樂觀看待對中關稅 幕僚警告貿易戰會拖數年

2019-09-07 10:52

波音737MAX還沒復飛 777X測試也喊卡

2019-09-07 18:20

美防長提醒歐洲盟友 重視中俄威脅

2019-09-07 04:40

優勝美地半圓石 女子墜500呎喪生

2019-09-07 15:49

印度月船2號登月失敗 著陸前失聯

2019-09-07 13:07

聯準會主席講話提振 油價漲

2019-09-07 05:34

創業男性比女性更容易放棄事業

2019-09-07 12:49

英航機師將罷工 強生發言人籲解決薪資糾紛

2019-09-07 15:38

已6天川普仍硬拗颶風影響阿州 死不認錯

2019-09-07 12:58

線上買咖俗！乳品公司針對非線上顧客調漲乳價

2019-09-07 13:57

因為這兩件事…眾院民主黨要查川普是否謀圖私利

2019-09-07 19:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top