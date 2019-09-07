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川普：中國刺激景氣 聯準會在等什麼？

2019-09-07 22:37聯合報 記者羅方妤╱即時報導

美國總統川普6日推文表示，中國「剛制定一項刺激景氣的計畫，隨著他們付給美國數以十億記美元的關稅，他們會需要它。與此同時，我們的聯準會只會乾坐在那什麼都不做。」

美國總統川普頻頻砲轟聯準會。歐新社
美國總統川普頻頻砲轟聯準會。歐新社
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聯準會川普
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