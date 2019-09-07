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軍紀渙散 美軍特戰精銳海豹7隊幹部全被拔官

鮑爾稱美經濟不致陷入衰退 斷然拒絕Fed介入政治遊戲

2019-09-07 20:02經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國經濟不致陷入衰退，但Fed對於進一步降息以維持經濟擴張持開放態度。此外他也指出，政治因素在美國央行「絕對不起任何作用」。

鮑爾6日在瑞士蘇黎世大學演說時表示，美國和世界經濟最可能的前景是持續溫和成長、勞動市場強勁、通膨邁向2%目標。儘管如此，「我們正密切監控一些重大風險，包括全球成長放緩、貿易政策不確定性和通膨持續低迷。」

鮑爾的最新談話，幾乎沒有改變市場對Fed在17至18日會議中降息的預期。芝商所（CME）的聯邦利率預測工具FedWatch顯示，目前交易員預估降息25個基點（1碼）的機率超過90%，今年總計會降息60個基點左右。上周由於貿易緊張和對美國經濟步履蹣跚的擔憂，交易員一度預期今年共計會降息75個基點。

鮑爾指出，美國勞動市場相當穩健，6日公布的最新就業數據符合這個看法。

過去幾個月來，鮑爾和Fed其他官員持續示警，稱貿易緊張局勢和全球經濟成長放緩，對美國經濟構成的風險持續升高。為防範這些風險並拉抬通膨率，Fed已於7月調降基準利率25個基點，但鮑爾稱此為「周期中的調整，並非一系列長期降息的開始」。

然而，最近幾周愈來愈多證據顯示，持續的貿易爭端不僅帶來更多不確定性，更對美國經濟造成了實際損害。

美國總統川普6日也再度要求Fed降息。曾任紐約聯邦準備銀行總裁的杜雷（Bill Dudley）8月底曾投書彭博資訊，建議Fed應拒絕降息，以免川普進一步升級與中國的貿易戰。

鮑爾在6日的演說中則強調，Fed為所有美國人服務，不管他們的政治派別。

聯準會主席鮑爾6日在蘇黎世大學演說，他手中拿的皮帶是獲贈的禮物。 路透
聯準會主席鮑爾6日在蘇黎世大學演說，他手中拿的皮帶是獲贈的禮物。 路透
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Fed鮑爾
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