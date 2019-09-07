就業數據好壞參半 美股周線收高

2019-09-07 17:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股標普500、道瓊工業指數上周五小幅收高，那斯達克指數收跌，三大指數上周周線均收漲；投資人消化美國就業報告好壞參半和聯準會（Fed）本月降息的預期，另外，中國刺激方案也緩解市場對全球成長的疑慮。

道瓊工業指數上周五收漲69.45點或0.26%，報26,797.6點；標普500指數上漲2.72點或0.09%，至2,978.72點；那斯達克指數下跌13.75點或0.17%，報8,103.7點。

標普500指數周線收漲1.8%，道瓊指數上漲1.5%，那斯達克數周線收高1.8% 。

美國8月非農就業人口新增13萬人，低於經濟學家預期的15萬人；零售業聘僱則連續七個月下滑。不過，8月工資成長優於預期，在貿易緊張威脅之際，料可支撐消費者支出並維持經濟適度擴張。

聯準會主席鮑爾表示，美國勞動市場強勁，央行將持續「適當行動」以維持經濟擴張。鮑爾並指出，美國和世界經濟不太可能陷入衰退。另外，中國人行上周五宣布降準，釋出9,000億元人民幣的流動性，以提振成長。

上周公布的就業報告，凸顯近幾個月來金融市場面對的脆弱平衡。投資人一方面對全經濟放緩的跡象感到不安，包括加徵關稅和政治不穩定性等威脅成長的因素，都造成市場震盪。另一方面，經濟成長趨緩的跡象，通常會促使央行出手干預，例如Fed調降短期利率，有助推升美股。

美中關係和英國、香港的局勢都出現和緩跡象，但仍有經濟面臨衰退風險的警訊，例如殖利率曲線倒掛。另外，美中貿易關係反覆的衝擊，預期將反映在許多標普500成分股企業第3季財報上。