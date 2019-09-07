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線上買咖俗！乳品公司針對非線上顧客調漲乳價

2019-09-07 13:57聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

英國乳品運送公司Milk & More調漲乳價，每品脫（約470毫升）上漲英鎊4分（約新台幣1.6元），不過該調漲只針對以傳統方式付款的客戶，希望鼓勵客戶改為線上付款。

為了邁向企業現代化、無現金交易，Milk & More希望現有顧客可以將帳戶轉到線上，減少人事開銷、提高付帳效率。

該公司調漲範圍為玻璃瓶裝鮮奶每品脫上漲英鎊4分，該公司運送的鮮奶四分之三是這種規格。每品脫鮮奶價錢由81分漲到85分，比超市貴但不用運費。

Milk & More上次價格調漲為2014年12月，當時每品脫上漲2分。

該公司在2015年12月被德國乳製品巨擘穆勒（Müller ）買下。Milk & More在英國約有1050名牛奶送貨員，當中521名為特許經銷商。每年配送至顧客家中乳品量高達1億1800萬品脫，牛奶皆以玻璃罐運送。目前在英國顧客數量為50萬名。

2017年BBC播出《藍色星球2》後，該公司線上顧客意外大增，因為許多民眾為了響應環保、減少使用塑膠，紛紛轉而訂購該公司的玻璃瓶裝鮮奶。

Milk & More許多長期非線上客戶為年紀較大民眾及殘障人士，他們偏好雜貨和鮮奶直接送到家門口。

不過，透過現金、支票、信用卡、金融卡等方式付款給牛奶送貨員的非線上客戶，帶來更高的處理成本。該公司表示，由於營業成本上升，有必要漲價。

Milk & More表示，與去年同期相比，最近12周非線上訂單下降，但線上銷售成長46%。該公司去年砸2000萬英鎊拯救英國最大玻璃瓶工廠、購買電動車，並承諾將持續重金投資乳業。

英國Milk & More調漲乳價，不過該調漲只針對非線上顧客。圖為牛奶示意圖。...
英國Milk & More調漲乳價，不過該調漲只針對非線上顧客。圖為牛奶示意圖。路透
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