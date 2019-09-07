創業男性比女性更容易放棄事業

2019-09-07 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國獨立報報導，根據英國利物浦大學的最新學術研究，男性創業者放棄自己創辦公司的可能性比女性高出14%。

該份研究由利物浦大學管理學院的博士生阿拉姆（Muntasir Alam）和博士賈亞沃納（Dilani Jayawarna）負責調查，並根據學術研究組織Understanding Society蒐集的數據。分析時間範圍從2009年至2016年，對象為英國1523名企業家。

研究結果顯示，每年有16.3%的女創業家放棄事業，男企業家則為18.6%。此外，女性在新創企業待的時間也比男性更長，儘管賺的比男企業主少。

研究還發現，小企業老闆也比大企業老闆更可能放棄事業，而年齡較大的企業主則最不可能收手。

雖然Understanding Society的調查數據未列出這些企業家決定收手的原因，但常見因素包括企業不成功、已花費太多時間經營或是企業主生病等。

阿拉姆表示，女企業家的另一半通常是負責養家糊口的人，因此即使公司營收狀況不佳，她們仍能繼續經營。此外，她們經常在家工作，因此日常生活中，有更彈性的時間能同時履行家庭責任和經營企業。

受政府委託對女企業家調查的羅斯評論（Rose Review）今年指出，女性成為成功的企業家面臨諸多障礙，使得英國每年經濟損失2500億英鎊。