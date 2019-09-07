親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

郭台銘串連藍委組執政聯盟？ 國民黨：有證據殺無赦

私菸案男大生貼文被指抹黑陳菊 法官認言論自由不罰

影／夢碎！離月球2.1公里失聯 印度登月任務失敗

2019-09-07 12:21聯合報 記者周辰陽╱即時報導

印度「月球飛船二號」（Chandrayaan-II）登陸器原定7日凌晨登陸月球南極一帶，卻在距離月球表面2.1公里時斷訊，也讓印度成為第四個成功在月球軟著陸的國家夢碎。

「月球飛船二號」登陸器進入下降程序的「粗暴突破階段」時（rough breaking phase），印度太空研究組織（ISRO）的專家們響起一片掌聲，但當軌跡圖上的太空船始終沒有觸及地面時，眾人情緒頓時急轉直下。整個控制室只有細碎的交談聲，有人目光仍緊盯螢幕，有人卻已經雙手摀臉。

ISRO主席西萬（Kailasavadivoo Sivan）此前曾稱，登陸器自主導航下降的15分鐘是「恐懼15分」。他語帶失落地宣布：「直到距月球表面2.1公里時，地面站突然失去登陸器的通訊，數據正在分析中。」

任務失敗原因並未立刻明朗，原本在貴賓室觀看的印度總理莫迪親臨控制室，慰問士氣低迷的科學家。「人生總有起起落落，你們已達成不可小覷的成就，國家以你們為榮，」莫迪表示。

「月球飛船二號」是印度史上最具野心、也最複雜的任務。ISRO為此投注超過十年心力，太空船、登陸器與探測車全由印度設計製造；耗資約1.4億美元，比起美中俄動輒數十億至百億的經費來說，成本極為低廉。媒體指出，只要登陸成功，就可替未來的火星任務及探索宇宙鋪路。

印度總理莫迪在貴賓室觀看登月任務，神情凝重。在得知登陸器失聯後，他到控制中心慰問...
印度總理莫迪在貴賓室觀看登月任務，神情凝重。在得知登陸器失聯後，他到控制中心慰問失落的科學家，表示「人生總有起起落落，你們已達成不可小覷的成就，國家以你們為榮」。法新社/ISRO
分享
印度太空研究組織（ISRO）6日網路直播「月球飛船二號」登月任務時，維克藍（Vi...
印度太空研究組織（ISRO）6日網路直播「月球飛船二號」登月任務時，維克藍（Vikram）登陸器開始下降前的身影。維克藍登陸器在距離月球表面2.1公里時斷訊，任務疑似失敗。法新社
分享

印度太空莫迪
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

科學家發現大麥抗旱基因 未來不怕氣候變遷

2019-09-07 09:56

伊斯蘭國陰魂不散…農民種田變玩命 走錯一步粉身碎骨

2019-09-07 10:00

印度月船二號登月失敗！著陸前幾秒失聯

2019-09-07 08:32

美防長提醒歐洲盟友 重視中俄威脅

2019-09-07 04:40

辛巴威總統宣布 前領袖穆加比為國家英雄

2019-09-07 03:57

普亭向美兜售核武 遭川普拒絕

2019-09-06 23:37

英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 23:33

解放者到壓迫者 穆加比評價兩極

2019-09-06 23:28

辛巴威萬年總統 穆加比病逝新加坡

2019-09-06 23:23

自曝曾要美國買俄製高超音速飛彈 普亭提議遭川普冷拒

2019-09-06 23:17

形同遭軟禁 學者建議強生脫困只剩一條路

2019-09-06 23:09

成功攔截硬脫歐！英上議院通過法案 下周一生效

2019-09-06 23:01

英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 22:12

最腐敗的民族英雄：辛巴威「國父」穆加比逝世，死時95歲

2019-09-06 20:30

星巴克前CEO舒茲: 放棄參選美國總統

2019-09-06 19:30

英國脫歐之亂 未來幾周有4種可能

2019-09-06 16:04

何時改選？英國會下周一再次表決大戰

2019-09-06 16:03

強生策略長用「孫子兵法」搞鬥爭 挨批牽著強生鼻子走

2019-09-06 16:02

「難兼顧效忠家族和國家利益」強生弟弟辭去內閣、議員

2019-09-06 16:01

華郵：強生拿鐵球砸政府 傷人7分 自損3分

2019-09-06 16:01

硬脫歐四面楚歌 強生寧死也不拖延

2019-09-06 15:35

石油巨頭大舉投資 與抗暖化背道而馳

2019-09-06 15:08

梅克爾訪中 盼美中貿易爭端盡速落幕

2019-09-06 14:57

英相強生開啟競選模式 在野黨研究提前大選

2019-09-06 14:34

南非爆排外暴力憂報復 關閉駐奈使館

2019-09-06 14:22

眾叛親離！ 英相拚硬脫歐 弟唱反調辭職

2019-09-06 14:18

辛巴威「萬年總統」穆加比病逝 享壽95歲

2019-09-06 14:02

辛巴威前總統穆加比辭世 享壽95歲

2019-09-06 13:51

英國「脫歐世家」：叛離首相大哥，強生親弟辭去內閣、退出政壇

2019-09-06 13:30

安倍11日進行改組內閣 外相東奧大臣傳異動

2019-09-06 13:30

防硬脫歐 英企業界轉移數十億英鎊投資

2019-09-06 13:07

5戶就有1戶是社會住宅！巴黎是如何做到的？

2019-09-06 12:45

聯合國制裁委員會：北韓仍在發展核彈計畫

2019-09-06 12:36

南非排外暴力攻擊引發奈國報復 南非緊急關閉駐奈使館

2019-09-06 12:11

日本京急線事故 警搜索卡車公司盼釐清原因

2019-09-06 11:59

越南中部暴雨釀災 6死9失蹤經濟損失嚴重

2019-09-06 10:40

警校學員站太久快暈倒 英相繼續長篇大論挨批

2019-09-06 10:22

加拿大接受中國新派大使 重大糾紛後兩國關係向前邁進

2019-09-06 09:50

硬脫歐決戰／強森三大挫敗 英國政經震盪

2019-09-06 03:07
看更多

熱門文章

吉姆穿越時空？羅馬時期珍貴文物出土 上頭驚見簡體字

2019-09-06 12:46

讓專業的來！機長2小時後才到 乘客直接代打「我開飛機」

2019-09-07 10:04

影／海上發現詭異「觸手生物」 女子PO網求解

2019-09-06 14:58

天后海豚音「獲官方認證」！一開口竟讓真海豚嚇到彈飛

2019-09-06 19:48

哈利梅根拒見祖母女王推兒子當擋箭牌 立刻被打臉

2019-09-06 14:35

68歲老翁與母牛發生性關係 聲稱「為了快樂而做」

2019-09-06 16:35

梅根不去看女王 專程赴美看小威打球

2019-09-06 20:59

中國豬瘟危機 如今要指望北歐豬精液來解救

2019-09-06 14:51

影／玩手遊太入迷！他被狗狗當電線桿輪流撒尿

2019-09-07 08:20

烏克蘭女受不了家暴 拿菜刀殺老公剁下體餵狗

2019-09-06 12:32

川普：做到這件事 就不擔心經濟衰退

2019-09-06 19:49

川普稱 中國面臨數十年來最糟的一年

2019-09-06 23:26

美國關稅大刀砍向中國吳郭魚 這個國家可望受益

2019-09-06 23:09

74歲印度老婦生雙胞胎 破「世界最年長母親」紀錄

2019-09-06 16:25

印度月船二號登月失敗！著陸前幾秒失聯

2019-09-07 08:32

美伊又緊張！陸趁機對德黑蘭大撒幣 英媒曝北京這企圖

2019-09-06 22:46

伊斯蘭國陰魂不散…農民種田變玩命 走錯一步粉身碎骨

2019-09-07 10:00

越罰股價越漲 華府拿科技巨擘沒輒

2019-09-06 23:26

美國前副國務卿：中美「互信赤字」比貿易逆差還大

2019-09-06 16:44

辛巴威「萬年總統」穆加比病逝 享壽95歲

2019-09-06 14:02

史丹佛研究員：美中貿易戰進入第二次冷戰初期

2019-09-06 18:20

美國婦人涉私運6天大嬰兒 菲律賓機場被捕

2019-09-06 14:39

挑戰美元 陸投資伊朗石油8.75兆

2019-09-06 23:29

頁岩油商裁員度寒冬

2019-09-07 01:10

自曝曾要美國買俄製高超音速飛彈 普亭提議遭川普冷拒

2019-09-06 23:17

形同遭軟禁 學者建議強生脫困只剩一條路

2019-09-06 23:09

英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 22:12

老當益壯！73歲印度婦人喜得女雙胞胎

2019-09-06 16:35

德國新生貓熊擬命名為「香」和「港」

2019-09-06 17:12

英國脫歐之亂 未來幾周有4種可能

2019-09-06 16:04

成功攔截硬脫歐！英上議院通過法案 下周一生效

2019-09-06 23:01

美國8月新增就業13萬人 不如預期

2019-09-06 20:36

辛巴威萬年總統 穆加比病逝新加坡

2019-09-06 23:23

危及溫和派民主黨總統提名人 星巴克前CEO不選了

2019-09-07 04:22

羅布斯塔咖啡豆大跌

2019-09-07 01:10

鴻海威州廠投產咖啡機器人

2019-09-07 01:10

強生策略長用「孫子兵法」搞鬥爭 挨批牽著強生鼻子走

2019-09-06 16:02

貿易戰太傷 Fed：全球明年產出估損8500億美元

2019-09-06 23:56

英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 23:33

白宮經濟顧問：與中國通話談貿易很有進展

2019-09-06 22:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top