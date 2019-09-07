影／夢碎！離月球2.1公里失聯 印度登月任務失敗

2019-09-07 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



印度「月球飛船二號」（Chandrayaan-II）登陸器原定7日凌晨登陸月球南極一帶，卻在距離月球表面2.1公里時斷訊，也讓印度成為第四個成功在月球軟著陸的國家夢碎。

「月球飛船二號」登陸器進入下降程序的「粗暴突破階段」時（rough breaking phase），印度太空研究組織（ISRO）的專家們響起一片掌聲，但當軌跡圖上的太空船始終沒有觸及地面時，眾人情緒頓時急轉直下。整個控制室只有細碎的交談聲，有人目光仍緊盯螢幕，有人卻已經雙手摀臉。

ISRO主席西萬（Kailasavadivoo Sivan）此前曾稱，登陸器自主導航下降的15分鐘是「恐懼15分」。他語帶失落地宣布：「直到距月球表面2.1公里時，地面站突然失去登陸器的通訊，數據正在分析中。」

任務失敗原因並未立刻明朗，原本在貴賓室觀看的印度總理莫迪親臨控制室，慰問士氣低迷的科學家。「人生總有起起落落，你們已達成不可小覷的成就，國家以你們為榮，」莫迪表示。