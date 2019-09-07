影／夢碎！離月球2.1公里失聯 印度登月任務失敗
印度「月球飛船二號」（Chandrayaan-II）登陸器原定7日凌晨登陸月球南極一帶，卻在距離月球表面2.1公里時斷訊，也讓印度成為第四個成功在月球軟著陸的國家夢碎。
「月球飛船二號」登陸器進入下降程序的「粗暴突破階段」時（rough breaking phase），印度太空研究組織（ISRO）的專家們響起一片掌聲，但當軌跡圖上的太空船始終沒有觸及地面時，眾人情緒頓時急轉直下。整個控制室只有細碎的交談聲，有人目光仍緊盯螢幕，有人卻已經雙手摀臉。
ISRO主席西萬（Kailasavadivoo Sivan）此前曾稱，登陸器自主導航下降的15分鐘是「恐懼15分」。他語帶失落地宣布：「直到距月球表面2.1公里時，地面站突然失去登陸器的通訊，數據正在分析中。」
任務失敗原因並未立刻明朗，原本在貴賓室觀看的印度總理莫迪親臨控制室，慰問士氣低迷的科學家。「人生總有起起落落，你們已達成不可小覷的成就，國家以你們為榮，」莫迪表示。
「月球飛船二號」是印度史上最具野心、也最複雜的任務。ISRO為此投注超過十年心力，太空船、登陸器與探測車全由印度設計製造；耗資約1.4億美元，比起美中俄動輒數十億至百億的經費來說，成本極為低廉。媒體指出，只要登陸成功，就可替未來的火星任務及探索宇宙鋪路。
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