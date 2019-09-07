越來越乾！澳洲農作物、牛奶價格恐飆漲

2019-09-07 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



澳洲氣象局表示，澳洲糧倉墨累-大令盆地（Murray-Darling Basin）未來三個月氣象預報看起來不妙。該地區主要水壩水位已下降，未來恐怕不會有太多雨水進帳。

澳洲廣播公司報導，墨累-大令盆地督察長克爾堤（Mick Keelty）表示，墨累-大令盆地對澳洲經濟非常重要，他將打擊盜用水源及防止違法行為，接下來幾個月會聚焦在保護珍貴的水資源。

澳洲氣象局發布的氣象預報指出，澳洲大部分地區這個春季可能會比往年更乾，意味近期內不會有顯著降雨注入墨累-大令盆地。

因此，農民將被分配到更少的水資源灌溉農作物，有些人甚至分配不到水源。

該盆地系統最大的兩個水壩，Hume及Dartmouth水壩，儲水量分別剩下40%及60%。

第四代農人莫佩斯（Dean Morpeth）在維多利亞省北部Woorinen小鎮種桃子、李子。他說，一些農民未來一季不會有收成，「看著自己的農地，知道這季可能無法耕種，感覺很恐怖」。

澳洲瑞福利納區稻農凡格（Antony Vagg）說，消費者應預期供貨不足及農作物價格上漲。

他還說，可能不需要多久，澳洲民眾就買不到澳洲米了。澳洲牛奶售價也恐在幾年內上漲至不合理價位。