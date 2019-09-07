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美防長提醒歐洲盟友 重視中俄威脅

2019-09-07 04:40聯合報 記者張加╱即時報導

美國國防部長艾思博6日提醒歐洲盟友，留意中國大陸擴大其影響力的作為，包括透過「一帶一路」倡議侵蝕多國主權，以及為了軍事獲益而竊取技術。

艾思博直說，每間中企都可能是基於國家支持而竊取他國軍民技術的同謀，這些公司對美國盟友與合作夥伴的安全與電信基礎設施帶來風險。

根據國防部提供艾思博（Mark Esper）6日在倫敦智庫「皇家聯合研究所」發表的講稿，艾思博稱中國大陸與俄羅斯為戰略競爭對手，並指威權主義國家企圖以犧牲他人為代價，重塑全球安全環境，呼籲歐盟盟友重視中俄構成的威脅。

艾思博談及中方的「一帶一路」倡議指出，當一個國家對中方投資與貿易的依賴程度愈高，這個國家採取不符北京意願的行動時，愈容易遭受脅迫和報復；中方透過實施這項戰略獲得的政治與經濟影響，侵蝕許多國家的主權，最終將影響到安全領域。

艾思博並說，中國為了軍事獲益所進行的竊取技術，令人震驚；世界各國政府與企業都應留意中方影響力，因為中方影響可能讓他們面臨代價高昂的交易、喪失技術優勢、未來得面對脅迫等。

艾思博告訴歐洲盟友，這並非一個距離遙遠，不會影響自身的議題，中方正在迅速擴大其影響力，在亞洲之外尋求新的合作夥伴。

艾思博說，「對於好奇北京主導的世界會如何的人，我認為，你只需要看他們如何在境內對待自己的人民。」

艾思博接著提及新疆再教育營、香港情勢；艾思博說，1997年香港主權移交，中國保證實行「一國兩制」，但看到香港現在的情況，中方有遵守承諾嗎？

美國國防部長艾思博。本報資料照片
美國國防部長艾思博。本報資料照片
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