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越罰股價越漲 華府拿科技巨擘沒輒

2019-09-06 23:26經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

財經網站CNBC報導，美國當局看似正逐步加重對科技巨擘的壓力：Google 4日同意以1.7億美元金額，就旗下影音網站YouTube違法追蹤與鎖定兒童一案與當局和解；美國聯邦貿易委員會（FTC）7月也因隱私醜聞開罰臉書。

但與這些科技大咖的營收規模相比，這些罰款根本微不足道，這顯示華府還未準備好徹頭徹尾改變科技產業。

FTC在4日以侵害兒童隱私為由，向YouTube開出歷來對Google祭出的最高罰款。然而，YouTube需支付1.7億美元和解金的消息公布後，Google母公司字母（Alphabet）當日的股價反而上漲，原因是罰款僅占字母單日營收的九牛一毛。根據字母上季財報，該公司平均一日營收就超過4億美元。

不到兩個月前，FTC開罰臉書時情況大同小異，儘管裁定臉書要繳出50億美元，創科技公司史上最高和解金，但依舊不及該公司單月營收，臉書上季營收為169億美元。消息公布當天，臉書的市值還一口氣增加60億美元。儘管政壇不斷冒出要打壓這家社群平台龍頭的警告，臉書年初至今的股價漲幅超過40%。

FTC消費者保護局（BCP）主管史密斯接受CNBC訪問時則說：「我認為這次裁定符合『兒童線上隱私保護法』（COPPA）先前案例，這次的罰款金額也因為YouTube的規模高了許多。這足以向市場傳達強烈的訊號。」

這次的裁定結果要求YouTube對兒童導向的內容收集數據的方式，做出特定改變，但是根本的商業模式仍舊未變。此外，儘管規範科技巨頭成為明年選舉時的少數共同目標。但在執法層面卻仍存在明顯分歧。近期FTC皆是以三比二的票數裁定臉書及Google的判決，兩次反對的都是民主黨委員，認為判決難以遏止有害行為。

Google旗下YouTube在4日以1.7億美元和解，Google母公司字母（...
Google旗下YouTube在4日以1.7億美元和解，Google母公司字母（Alphabet）的股價應聲上漲。圖為YouTube Kids應用程式。美聯社
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