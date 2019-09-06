WeWork據傳估值自行砍半 軟銀是否願意送及時雨?

2019-09-06 23:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



對其商業模式及公司治理的質疑聲排山倒海而來，共享辦公室業者WeWork的母公司The We Company據悉因而打算在上市前大砍估值，公司高層也在討論將上市時間延到明年的可能性。

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，We Co.正考慮大砍首次公開發行股票（IPO）發行價，落在目標區間的最低值，使其估值降至約200億美元，比今年最近一輪募資時的470億美元大概只剩一半，成為IPO史上估值下修幅度最深的公司之一。

報導指出，We Co.共同創辦人和執行長諾伊曼上周飛往東京，拜訪軟銀集團會長孫正義，同時也是公司最大投資人，並討論額外注資的可能性。其中一項是讓軟銀成為關鍵投資者（anchor investor）大規模買進We的股票，成為IPO時的主要投資人；We Co.預期IPO可募得30億至40億美元資金。We Co.高層同時也討論軟銀再大手筆投資，好讓IPO可延至2020年的可能性。

軟銀過去一年承諾投資40億美元，將We Co.的估值推升到470億美元，並斥資10億美元買進We Co.員工及投資人手中現有持股。

根據WSJ先前報導，We Co.計劃在9月上市，時間點比許多投資人預期還早。但情況仍可能出現變數，We Co.也可能最快在9日（下周一）展開「路演」，最快9月底可上市。We Co.正與承銷商討論9月上市或延到10月，讓主管和承銷銀行能多幾周時間向投資人更深入說明。如果今年募集到更多資金，也可以等到明年上市。該公司仍未確定在哪個證交所掛牌上市。