財經短訊／俄宣布今年第三次降息 加國瑜伽服飾品牌業績佳

2019-09-06 20:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



俄羅斯央行6日宣布今年第三次降息，主要利率調降1碼至7%，符合外界預期，並表示在通膨減緩和經濟成長風險下，未來幾個月可能繼續降息。央行也將今年經濟成長預測下修為0.8%至1.3%。

加拿大

瑜伽服飾品牌露露樂檬（Lululemon）5日發表財報，預估今年度每股盈餘將介於4.63至4.7美元，營收介於38億至38.4億美元，優於自家公司原先提出的財測，6日早盤股價應聲漲抵歷來高點。