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川普：做到這件事 就不擔心經濟衰退

2019-09-06 19:49聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普推文表示，美國的經濟表現很優秀，中國比美國更需要簽署貿易協定。川普還說，如果聯準會能夠按照債市要求的降息幅度，他就不需要煩惱美國經濟陷入衰退。

美國總統川普（後）頻頻向聯準會主席鮑爾（前）喊話，要求降息。路透資料照片
美國總統川普（後）頻頻向聯準會主席鮑爾（前）喊話，要求降息。路透資料照片
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川普聯準會
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