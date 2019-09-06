有可能突破…美中下月貿易復談 道瓊大漲372

美中10月恢復貿談 道瓊大漲372點／CNBC：中方稱這一輪談判不同以往，將有突破 美聯社 分享 facebook 美國與中國預定10月初在華盛頓舉行新一回合部長級貿易談判，也是7月底雙方會談破裂後的首次，消息傳出振奮投資人信心，股市5日應聲大漲，終場道瓊工業指數翻揚372點，三大指數漲幅均超過1.3%。

這項消息主要來自中方，中國商務部5日宣布，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)及財政部長米努勤(Steven Mnuchin)當天電話會談後，雙方同意10月初，在華府舉行第13輪中美經貿高級別磋商。

值得注意的是，這次中國在商務部聲明之外，重要官媒「環球時報」總編輯胡錫進也發推文說，「雙方這次更有可能出現突破。」

不少華爾街分析師追蹤的中共黨媒「經濟日報」旗下的微信公眾號「陶然筆記」，5日也刊出題為「重啟磋商，有何看點？」的1200字評論，其中提到「雙方工作層在涉及彼此核心關切等方面，很可能會有新動作」，以及「此次中美雙方確認將為磋商創造良好條件，彼此將採取的實際行動就值得密切關注」。

財經新聞網站CNBC及路透報導，由於胡錫進近來經常在北京對美發表正式聲明前不久表態，彭博資訊(Bloomberg News)等美國媒體也日益重視中方透過「陶然筆記」表露有官方色彩的非正式立場，這都顯示中國非常看重美中貿易復談。

中國商務部新聞發言人高峰5日仍強調，中方認為應該討論的問題是取消對5500億美元中國商品進一步加徵關稅，且目前不考慮撤回在世貿組織針對美國的訴訟。

相形之下，美方相對低調，美國貿易代表署(USTR)並未透露雙方部長級協商的復談時機，只提到將在「未來幾周」進行。

USTR發言人艾默生(Jeff Emerson)在聲明中說：「為了推動這些討論，副部長級會談將在9月中進行，以奠定(美中貿易談判)有效進展的基礎。」

曾任柯林頓政府時期商務部官員的華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)資深顧問賴恩施(William Reinsch)認為，美中貿易談判可能一路拖到2020年，因為雙方在一些關鍵議題上依然南轅北轍。

他說：「(川普)總統必須在接受軟弱協議與繼續戰下去之間選擇其一，如果在2020年9月或10月達成協議，也就是在大選前，總統看來就是英雄；若他太早談成，協議就有時間在大選前破裂，而且中方是不會遵守的。」