多家石油巨頭投資500億美元 與抗暖化背道而馳

2019-09-06 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國智庫「碳追蹤」6日發表研究報告說，去年至今，荷蘭皇家殼牌、英國石油和埃克森美孚等大型石油業者共在油、氣計畫投資500億美元，和抗暖化趨勢背道而馳。

2015年的巴黎氣候協定希望把全球暖化的幅度控制在攝氏1.5度內，但石油業者。

巴克萊銀行前天然資源分析師格蘭特（Andrew Grant）表示，「每個石油巨頭都大舉和攝氏1.5度的世界對賭，並投資那些違背巴黎氣候目標的計畫」。

大型石油和天然氣業者一直以來都對聯合國支持的巴黎氣候協議表示歡迎，其中各國政府同意將溫室氣體的排放程度，限制在足以將全球升溫幅度限制在攝氏1.5度內，或在本世紀末遠低於攝氏2度。

業界在18項新投資上投入500億美元，內容包括：皇家殼牌的130 億美元加拿大液化天然氣計畫；由英國石油、埃克森美孚、雪佛龍和Equinor共同投資的43億美元亞塞拜然油田擴張工程；以及英國石油、埃克森美孚、道達爾和Equinor共同投資的13億美元安哥拉深水工程。

報告的結論說，若各國政府對溫室氣體採取更嚴格的限制措施，到2030年，石油和天然氣公司可能面對在新投資計畫上浪費2.2兆美元的風險。