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美債大崩跌教訓多頭 除貿易戰外竟跟蘋果有關

2019-09-06 10:53經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

歷經8月大跌之勢後，美國公債殖利率看來只會繼續下跌。不料周四掀起一番猛漲，讓信心堅定的死多頭也終於領教，這個全球最大的債券市場可不是一條單行道。

美國公債2年期殖利率周四一度大漲14個基點，本來會創下10年來最大的單日漲幅，不過，漲幅後來收斂11個基點。追踪長期美債的熱門iShares ETF下跌多達2.4%，創下自2016年美國總統大選次日以來最大的盤中跌幅。全球債市也是跌聲一片，一個月來在零以下的德國30年期公債殖利率周四短暫升至正值，澳洲紐西蘭公債殖利率周五在亞洲盤初也上漲。

最初市場的變動，是受到美中同意下個月舉行面對面會談所激勵。除此之外，其他因素也推波助瀾。

美國8月份服務業景氣擴張超過預期，推動美債殖利率觸及日內高點。蘋果、迪士尼等公司的一大波投資級債券的發行，使得市場供給突然增加，這往往會推高美債殖利率 。還有三家央行的最新立場未及鴿派預期，也讓一些投資人對政策可能出現意外心存戒心。

Brean Capital固定收益策略負責人Scott Buchta表示，「美國公債不是單向交易，即使殖利率下跌是大勢所向。鑒於貿易談判重新開始，因此周四的市場變動與逐險情緒相關。但企業債的大量發行也增加了一些波動性，並給公債殖利率帶來上漲壓力。 」

本周美國投資級債券發行量達到740億美元，這是自1972年有記錄以來可比期間最高水準。周四的發行企業包括食品飲料巨頭Mondelez International Holdings Netherlands BV和安捷倫科技。金融機構亦很活躍，摩根大通和渣打銀行也在發債。

 

二級市場價格攀升，發債企業能夠籌集到超過最初目標的資金。蘋果周三原計劃籌集40億至50億美元，最終定價的新債總額為70億美元。 

美國2年期（白線）和10年期公債殖利率昨天勁揚，殺個債券多頭措手不及。圖／擷自彭...
美國2年期（白線）和10年期公債殖利率昨天勁揚，殺個債券多頭措手不及。圖／擷自彭博
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