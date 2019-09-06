金價創一年來最大跌幅 貿易戰降溫抑制避險 鋅價連二漲

2019-09-06 08:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



黃金期貨周四創逾一年來最大跌幅，貿易緊張局勢緩解，加上美國經濟數據優於預期，壓抑投資人對貴金屬的避險需求。隨投資人重新關注全球需求的不明朗前景，原油價格周四在創出五周高點之後回落至與前一個交易日的水平。鋅價創下兩年來最大兩日漲幅， 因倫敦金屬交易所價差收緊，表明這種煉鋼原料的需求強勁。

以下是整理自彭博的商品行情：

●貴金屬：黃金創14個月來最大跌幅

紐約商品交易所12月交割黃金期貨價格下跌2.2%，報每英兩1,525.50美元，回吐本周漲幅這是自去年6月中旬以來的最大跌幅。白金突破1000美元/盎司後下跌，結束此前連續七天漲勢；鈀金攀升。

道明分析師Bart Melek撰寫報告說，「最近一輪的風險偏好情緒可能進一步拖累貴金屬」。

●原油：需求陰影抑制油價漲勢

周四紐約市場原油期貨一度上漲2.7%。雖然美國官方數據顯示國內原油庫存減少近500萬桶，但投資人依然擔心，如果美國和中國10月的貿易談判沒有產生積極成果，全球成長可能會停滯不前。

紐約商業交易所10月交割的西德州中級原油（WTI）小漲4美分，收於每桶56.30美元。 ICE歐洲期貨交易所11月布蘭特原油期貨上漲25美分，收於每桶60.95美元。

康乃迪克州Tradition Energy的高級分析師和經紀人 Gene McGillian表示，「圍繞美中貿易爭端的全球需求不確定性繼續在拖累市場」。

●基本金屬：鋅價漲幅擴大

周四鋅價一度上漲2%，從本周觸及的三年低點進一步反彈。 鋅是周三倫敦金屬交易所表現最佳者，大漲4.8%，而所有金屬都因美元疲軟和股市反彈的推動走高。

鎳價出現7月以來最大跌幅，因印尼表示，在年底實施禁令之前，仍將考慮給予礦場出口配額。

鋅價收盤上漲1.4%至每公噸2,342美元。 LME銅價上漲1.7%至5,845美元。鎳價下跌2.8%，周一曾結算於近五年最高點。

ING高級大宗商品策略師Wenyu Yao和Warren Patterson說：「鋅在整體利空的基本面前景中出現了強勁的技術性反彈」，「在美元指數疲軟和對美中貿易談判樂觀情緒影響下，工業金屬價格出現若干回穩」。