台股ADR漲跌互現 台積電跟隨費半再漲2.5%

2019-09-06 07:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周四漲跌互現，台積電跟隨費城半導體指數漲勢，再漲2.5%，漲幅甚於在台北交易股票。

台積電ADR高出台北股價的溢價已拉大為5%。

美國股市周四大漲，美國和中國表示將於10月在華盛頓舉行會談，再次點燃市場對雙方終能達成貿易休戰的憧憬。

美國和中國表示，副部長級官員將在9月中旬共同努力，為會談奠定基礎。北京方面表示，希望在下個月的會談中取得「實質性進展」。此消息帶動股市等高風險資產上漲，投資人紛紛撤離美國公債和黃金等傳統上較為安全的投資。

標普500指數上漲38.22點，至2976.00點，漲幅1.3%，延續了周三以來的漲勢。道瓊指數大漲372.68點，至26728.15點，漲幅1.4%。那斯達克綜合指數上漲139.95點，至8116.83點，漲幅1.8%。

晶片股表現尤其出色，費城半導體指數大漲3.1%，英特爾大漲3.8%，輝達（Nvidia）大漲5.8%。

台灣加權股價指數昨天漲99.62點，收10,756.93點。台積電漲2.1%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 71.48 +0.44 72.00 -0.72

友達 AUO 7.96 -1.92 8.04 -1.00

中華電 CHT 108.72 -0.37 110.00 -1.16

台積電 TSM 276.19 +2.53 263.00 5.02

聯電 UMC 13.42 0.00 13.60 -0.32

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博