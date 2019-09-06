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晶片股為什麼又狂漲？原來是英特爾看好雲端服務商支出

2019-09-06 07:28經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國晶片股連續二日大漲，周四由英特爾（Intel）看好雲端服務業者支出搧風點火。

英特爾主管資料中心用晶片事業副總裁 Jason Grebe 周四在花旗一項論壇上表示，雲端服務業者今年下半年的採購模式如今回復預期，且「開始漸強」，此措詞比原本說雲端業績普遍面臨減退的其他英特爾主管更為樂觀，分析師為此紛紛看好下半年可望回春。

Grebe表示，客戶下單模式「看來印證我們認為上半年在去化庫存，以沉澱2018年的豐年」。

受此消息激勵，英特爾周四一度大漲4.6%，收漲2.4%至50.10美元，帶動費城半導體指數大漲3.1%。輝達（Nvidia）大漲6.5%，美光漲4.7%。費城半導體指數周三大漲2.8%，美光和英特爾雙雙大漲4.1%。博通漲3.3%。

分析師也在消化英特爾的評估。上看英特爾漲到62美元的美銀美林分析師 Vivek Arya 贊同英特爾的看法。

他發布報告說：「整體來說，我們預測英特爾（資料中心事業）下半年較上半年成長20%，也由英特爾今早的評論得到佐證，我們雲端資本支出指標顯示下半年看增29%。」

花旗分析師 Christopher Danley則較保守，他寫道，「儘管雲端占英特爾資料中心銷售額達六成，但另外代表企業支出的四成仍然遲緩，且由於中國需求減退和全球經濟回軟，可能持續如此」。

Danley也認為，英特爾不願和超微公司（AMD）打價格戰來固守市占率。Grebe在論壇上即表示，從訂價來說 ，「我們所做的都非常有目標性」。相較之下，輝達今年初推出新系列遊戲卡後，超微即展現降價促銷的意願。

Cowen分析師 Matthew Ramsay認為，撇開美中貿易達成協議帶動普遍復甦不看，他料下半年會呈現比預期緩和的復甦，他對超微和輝達前景抱持審慎樂觀，對英特爾則憂喜參半。

摩根大通周三提出報告認為，市場展望沒有憂慮中的那麼壞，下半年是個人電腦、智慧手機、遊戲和消費雲端服務的旺季。特別是因應蘋果年度新手機發表，其供應商已經加緊提前備料。

摩根大通說：「假設貿易戰不再有重大的負面發展，我們預期今年半導體類股會持續有好表現。」個股投資建議首選為博通（Broadcom），邁威爾（Marvell）、德州儀器、英特爾、Microchip、輝達、美光等也在推薦之列。

美國晶片股連續二日大漲，周四由英特爾搧風點火。美聯社
美國晶片股連續二日大漲，周四由英特爾搧風點火。美聯社
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