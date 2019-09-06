道瓊指數大漲372點 貿易戰休兵重現憧憬 晶片股嚇嚇叫

2019-09-06 06:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周四大漲，美國和中國表示將於10月在華盛頓舉行會談，再次點燃了市場對雙方終能達成貿易休戰的憧憬。

美國和中國表示，副部長級官員將在9月中旬共同努力，為會談奠定基礎。北京方面表示，希望在下個月的會談中取得「實質性進展」。此消息帶動股市等高風險資產上漲，投資人紛紛撤離美國公債和黃金等傳統上較為安全的投資。

標普500指數上漲38.22點，至2976.00點，漲幅1.3%，延續了周三以來的漲勢。道瓊指數大漲372.68點，至26728.15點，漲幅1.4%。那斯達克綜合指數上漲139.95點，至8116.83點，漲幅1.8%。

晶片股表現尤其出色，費城半導體指數大漲3.1%，英特爾大漲3.8%，輝達（Nvidia）大漲5.8%。

美國公債殖利率上揚，拉抬標普500指數的金融類股，花旗集團上漲3.2%，高盛集團漲2.6%。高股息的公用事業公司股價則大跌。

富時羅素全球市場研究董事總經理Alec Young說：「不斷升溫的美中貿易緊張局勢已成為數月來最大的股市逆風，因此計劃10月初舉行高級別貿易談判的消息刺激股市釋放性上漲並不令人意外。」「歸根結底，股票需要獲利成長才能向前發展，而如果沒有美中貿易的進展，就無法做到這一點。」

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示， 「會談是否會舉行，我們拭目以待。至於它們是否有效，我們持懷疑態度。但市場喜歡」 。

ADP全國就業報告顯示，美國8月民間就業人口增幅為四個月來最大，主要受服務業就業大幅增加帶動。另一項民間調查顯示，美國8月服務業成長加速，從近三年來最低水準反彈，因新訂單升至2月以來最高水準，儘管有貿易疑慮。

市場焦點如今可能轉向聯準會（Fed）主席鮑爾談話和最新的美國就業報告，二者均在周五。

美國8月非農就業人數料增加16萬，而前一個月為16.4萬；估計失業率將穩定在3.7%，平均時薪增速放緩至3%。

Robert W. Baird市場策略師 Michael Antonelli指出，「美國製造業與全球製造業一起下滑，但如果你看看其他經濟數據，比如服務業和就業報告，就會發現沒有一項數據顯示經濟正陷入衰退」。

消費類股也上漲，Nike漲 1.7%，亞馬遜漲1.8%。