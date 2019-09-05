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美國工時縮減預示衰退？答案見周五就業報告

2019-09-05 23:03經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國勞工每周工作時數減少，經濟學家警告，這對美國就業市場和經濟都是令人憂心的徵兆，可能是另一個預示經濟衰退將至的警訊。

美國平均每周工時在7月降到34.3小時，不僅低於3月和一年前的34.5小時，更是2017年初以來最低水準。工時降幅最深的是工資較低的計時勞工。

至於工時下滑只是一時現象，還是又持續到8月？答案將在6日出爐的美國8月非農就業報告揭曉。

今日美國報（USA Today）報導，每周工時萎縮令人最擔心的是，可能預告就業成長將減速，甚至預示經濟衰退將至。這是因為企業在縮減招聘或大舉裁員之前，通常會先縮減現有員工的工作時數，例如減少加班時數，或是縮減非全職員工的工時。工時縮減也意味許多美國勞工領的周薪縮水了，可能迫使他們縮減支出，不利經濟成長。

顧問公司RSM首席經濟學家Joe Brusuelas說：「有理由這麼說：工時下降，是整體招聘將減緩的預兆。」

這種解讀可能令許多人訝異，因為美國失業率降到近50年來最低點，許多雇主仍在抱怨招不足人手。

但研究刊物「李西歐報告」（Liscio Report）勞動市場分析師Philippa Dunne說：「假如勞工真的那麼難找，雇主理應增加現有員工的工時才對，而不是縮短。」

每周工時縮短，是經濟衰退可能山雨欲來的最新凶兆。之前已顯現其他警訊，包括：短期公債殖利率升到高於長債殖利率（即所謂殖利率曲線反轉），顯示交易員看淡經濟前景；FactSet的資料顯示，標普500指數成分股公司盈餘連兩季下滑；上月製造業指數呈現2016年來首見的景氣萎縮。

穆迪經濟學家史威特（Ryan Sweet）指出，導致經濟景氣趨緩的主要幕後因素，是美國總統川普拉高與中國的貿易戰、全球經濟成長疲軟，以及英國在無協議情況下脫離歐盟等顧慮。他說：「貿易展望不明，企業不確定會發生何事，所以正在縮減支出。」

在美中貿易戰中首當其衝的製造商，7月每周工時降幅也最大，平均工時從一年前的41小時減為40.4小時。但連零售業的工時年比降幅也很明顯，可見貿易戰的影響開始顯現。

史威特說，貿易戰相關不確定性已蔓延到服務業，顯示企業擔心美國對中國貨加徵關稅將推升消費者物價。

不過，一些經濟學家淡化每周工時下降的重要性，如高盛就指出單月數據變動較大，7月降幅甚大可能只是一時現象，反映當前的不確定性和經濟成長減緩，未必預告招聘將急轉直下。高盛認為，一旦雇主確認衰退警鈴只是虛驚，且貿易戰和海外問題未造成10年經濟擴張脫軌，就會在未來數月增聘人手。

但問題是：縮減工時意味周薪也縮水，連帶會影響勞工的支出。7月美國民間企業員工的平均時薪年比增幅為2.6%，比一年前的3.1%縮小。

史威特說，工時下滑若只是短期現象，就還好；若這情況持續到明年，就不妙了，畢竟消費者支出是驅動美國經濟成長的主力。

美國7月平均每周工時降到2017年初來最低，若6日出爐的就業報告顯示工時持續走下...
美國7月平均每周工時降到2017年初來最低，若6日出爐的就業報告顯示工時持續走下坡，令人擔心這是經濟衰退將至的又一警訊。美聯社
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工時退將
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