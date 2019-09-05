諾貝爾經濟學獎得主席勒：美國房價可能很快開始下跌

2019-09-05 22:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學經濟學教授席勒（Robert Shiller）5日接受彭博電視訪問時表示，若美國房價很快開始下跌，他「一點都不覺得意外」。