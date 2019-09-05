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德國機場淪為大型停車場 這次主角換成賓士

德國機場淪為大型停車場 這次主角換成賓士

2019-09-05 21:36經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

賓士母公司戴姆勒（Daimler）在德國北部一處前空軍機場堆放上千輛自家汽車，這家汽車製造商此刻正面臨供應商出包導致賓士GLE豪華休旅車交貨延誤的問題。

賓士GLE豪華休旅車與其他車款在前德國空軍機場Ahlhorn內排列成緊密相連的矩形車陣，部分車陣以15乘7的汽車數量排列，暫放在機場跑道的柏油碎石地面上。這些都是銷往歐洲的美國製汽車，起始價格約為5.6萬美元。

戴姆勒在一年來四度發布獲利預警，最近一次在7月，當時這家汽車大廠將「車款生產放緩」作為調降全年獲利展望的原因之一。執行長卡倫紐斯（Ola Kallenius）在當季法說會上強調運動休旅車面臨的難題，也說美國一家供應商出包導致公司生產遇到瓶頸。

戴姆勒在幾個市場同步推出改款的GLE豪華休旅車，這款車的產量也躍增，但交車延誤問題出在供應商。戴姆勒說，GLE豪華休旅車的需求依然強勁，賓士公司在等待運輸這些車的空檔，利用世界各地的倉庫暫放這些車，包含目前放置賓士一系列車款的前德國空軍機場Ahlhorn。戴姆勒表示，「暫時存放車輛是完全是遵照一般程序」。

戴姆勒並不是第一家利用機場停放自家庫存的車廠。福斯汽車（Volkswagen）先前在未完工的柏林布蘭登堡機場租用數千個停車位，在排放新規上路前，停放趕著要通過排氣檢驗的汽車。

德國車廠戴姆勒利用前德國空軍機場Ahlhorn停放賓士GLE豪華休旅車與其他車款...
德國車廠戴姆勒利用前德國空軍機場Ahlhorn停放賓士GLE豪華休旅車與其他車款。彭博資訊
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德國車廠戴姆勒利用前德國空軍機場Ahlhorn停放賓士GLE豪華休旅車與其他車款...
德國車廠戴姆勒利用前德國空軍機場Ahlhorn停放賓士GLE豪華休旅車與其他車款。彭博資訊
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機場福斯休旅車德國
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