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亞洲首富搶市再出絕招 贈送免費電視力戰電信群雄

2019-09-05 17:46經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

亞洲首富穆克許‧安巴尼（Mukesh Ambani）在三年前靠著提供免費電信通話與免費上網的策略，在印度無線電信市場中殺出一條血路，躍居最大電信業者。

如今安巴尼再出新招，將對消費者免費贈送電視，希望讓用戶習慣透過光纖網路觀看電影與娛樂節目。安巴尼正押注這塊已充滿來自電信業者、到Netflix與亞馬遜公司等許多競爭對手的事業

安巴尼的JioFiber寬頻服務預定5日在全印度推出，簽約訂用一年以上的客戶可獲得高畫質電視與機上盒。信實工業旗下電信公司Reliance Jio Infocomm所推出的產品為價格從每月700盧比（約10美元）起跳的串流訂閱服務。

數日前，Jio公司才正式成為印度第一大無線電信業者，原因是提供免費通話和便宜上網的服務吸引到數億訂用戶，也使得競爭同業巴提電信（Bharti Airtel）和Vodafone Idea公司苦陷於堆積如山的債務中。印度企業大亨米塔爾（Sunil Mittal）的巴提電信以及另一位大亨貝拉（Kumar Mangalam Birla）的Idea公司也正試圖藉由提供電視與電影內容收看來吸引用戶。

全世界的電信業者都在產品中新增娛樂內容，藉此吸引用戶並增加營收，這種情況在手機訂用戶已達飽和的市場中尤其明顯。

根據波士頓顧問公司（BCG），在印度，隨選影音呈現爆發式成長，估計市場規模到2023年將躍增至50億美元，遠高於去年的5億美元。BCG預估，付費訂用戶可能會增加至5,000萬戶。有廣告的隨選影音服務訂用戶則可達6億戶。

孟買顧問業者Ormax Media Pvt創辦人兼執行長卡普爾（Shailesh Kapoor）表示，Jio公司若要在串流事業中對抗Netflix、亞馬遜與迪士尼的Hotstar並取得上風，不能只靠提供便宜的配套服務，還要做的更多，像是擁有自製的內容。

亞洲首富穆克許‧安巴尼（Mukesh Ambani）（圖／路透）
亞洲首富穆克許‧安巴尼（Mukesh Ambani）（圖／路透）
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