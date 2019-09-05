港交所連接出問題暫停衍生品市場交易 港股應聲轉跌

2019-09-05 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



香港交易所今天午後發布新聞稿說，由於香港期貨自動交易系統持續出現連接問題，香港交易所在當地時間下午兩點暫停衍生品市場的下午和盤後交易。

香港交易所表示，衍生品交易系統和網站早上就出狀況，有些投資人因此難以進行交易。

與此同時，香港行政長官林鄭月娥發表講話，她說，撤回引渡法案只是解決眼下香港動盪局面的「第一步」 。