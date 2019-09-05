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港交所連接出問題暫停衍生品市場交易 港股應聲轉跌

2019-09-05 14:47經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

香港交易所今天午後發布新聞稿說，由於香港期貨自動交易系統持續出現連接問題，香港交易所在當地時間下午兩點暫停衍生品市場的下午和盤後交易。

香港交易所表示，衍生品交易系統和網站早上就出狀況，有些投資人因此難以進行交易。

與此同時，香港行政長官林鄭月娥發表講話，她說，撤回引渡法案只是解決眼下香港動盪局面的「第一步」 。

恒生指數午後由升轉跌，一度跌近1%，創一周來最大盤中跌幅；MSCI香港指數一度下挫2.1%，地產股跌幅居前。

香港交易所衍生品交易系統和網站早上就出狀況，適逢特首講話之際。路透
香港交易所衍生品交易系統和網站早上就出狀況，適逢特首講話之際。路透
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