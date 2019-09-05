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紐時專欄作家：美中戰爭一開始可能會是台灣停電

2019-09-05 13:09聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）4日撰文指出，如果美國捲入一場與中國大陸的戰爭，一開始可能是台灣停電；他說他擔心美國政治人物或許想幫助台灣，但辦法卻可能引發危機，立意良善的美國是最危險的事。

紀思道在這篇發自台北的文章中說，台海兩岸緊張升高，部分安全專家越來越擔心，中國大陸國家主席習近平會在未來幾年不顧一切對台行動，讓美國捲入這場衝突中。

紀思道指出，我國外交部長吳釗燮告訴他，台灣非常關切此事，其中一項憂慮就是，中國經濟放緩及其他麻煩可能導致習近平拿對台生事來分散注意力。台灣軍事規畫人員最擔心的，不是大陸兩棲登陸侵台，而是播下混亂及破壞經濟的種子，藉此迫使台灣就範，例如：發動讓台灣斷電的網路攻擊，或破壞海底電纜、讓網路及資訊傳輸中斷，又或是在南海攔阻運載油品前往台灣的油輪。

吳釗燮還說，大陸還可能與在區域內增加巡邏，提高軍事壓力，或舉行軍演；即使只是局部封鎖，如果使得保險成本上漲或損害投資人對台灣未來的信心，都會對台灣造成重大影響。

紀思道表示，現在沒有人知道，如果兩岸有戰爭，美國會怎麼做，就連美國也不知道。他說就他所知，美國國防部過去涉及台灣海峽的18項美中兵棋推演中，美國全都輸。但這也可能有所誤導，因為兵棋推演比真實情況更受限。

文中說，美國總統川普比歷屆總統都支持台灣，截至目前為止，此事運作良好，但這必須非常小心。兩岸或許都知彼此的紅線，但他擔心美國政治人物或許想幫助台灣，那些辦法卻增加了引發危機的風險。紀思道說，再沒有比立意良善的美國更危險的事了。

他建議，美國可採行兩種措施，或將減少上述危機的可能性。其一是，美方向北京強調，除非大陸採取軍事行動，否則台灣將不會有宣布獨立之類的單方面行動，但如果大陸動武，台灣將立即採取單方面行動。其二是，美方也可警告北京，如果切斷台北的電力，上海可能有同樣的事，且如果前往台灣的油輪受到騷擾，那些船或將改註冊為美國船隻。

紀思道在文末說，美方需仔細思考未來幾年可能發生的事，且向習近平表明，如果他招惹台灣的自由，他將付出極為高昂的代價。

紀思道擔任過紐時駐香港、北京及東京特派員，曾以六四天安門事件相關報導，與妻子伍潔芳共同榮獲普立茲獎國際報導獎。

紐約時報專欄作家紀思道。路透
紐約時報專欄作家紀思道。路透
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