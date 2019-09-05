油金大宗商品價格齊揚 彭博商品指數創9個多月最大漲幅

2019-09-05 08:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國宣布加大對伊朗制裁的計畫，使原油價格大漲。 圖／Ingimage 分享 facebook 國際油價周三大漲，美國宣布加大對伊朗制裁的計畫，並且俄羅斯表示9月原油產量將減少。銀價攀升至2016年以來的最高點，白金繼續其一周來的漲勢，對避險資產的需求增加帶動黃金以外貴金屬。由於美元下跌以及香港撤回有爭議的逃犯條例修訂案，使得投資者對風險資產的情緒升溫，銅價從兩年低點反彈。鋅價創下兩年最大漲幅。彭博大宗商品指數上漲1.8%，是去年11月以來最大漲幅。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價反彈

紐約市場原油期貨上漲4.2%；美國的伊朗事務特使Brian Hook表示，美國將加大對伊朗極限施壓的力度。俄羅斯能源部長Alexander Novak表示該國9月的石油產量將會下降。

在紐約商業交易所，西德州中級原油（WTI）10月期貨漲2.32美元，至每桶56.26美元，漲幅一度高達4.9%。在ICE歐洲期貨交易所，布蘭特原油11月合約上漲2.44美元，至每桶60.70美元。

●貴金屬：白銀升至2016年來高點，白金也續升

紐約商品交易所12月交割白銀期貨收盤價攀升1.6%至每英兩19.547美元，周三一度升至19.69美元，是2016年9月以來主力合約的最高點銀價周二勁升4.9%，是自2016年以來的最大單日漲幅。12月交割黃金期貨升0.3%至1,560.40美元，周二漲1.7%。10月交割鉑金期貨價格一度上漲4%至994.30美元，是自2018年2月以來主力合約的最高點；鈀金也上漲。

●基本金屬：美元下跌和香港局勢緩和推動金屬價格上漲

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價上漲2.5%，收於5,748美元/噸; 周二銅價收報5,610美元/噸，為2017年5月以來最低。紐約商品交易所12月交割的期銅上漲2.7%至2.5950美元/磅。

LME鋅價上漲4.8%至2,310美元/噸，此前上漲幅度一度高達5%。鎳價上漲0.1%至18,000美元/噸。