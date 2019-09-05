英國無協議脫歐疑慮緩解英鎊勁升 美元跌日圓跌更大

2019-09-05 07:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



英鎊創下3月以來最大漲幅，英國國會在關鍵投票中通過防止無協議脫歐的法案，並且拒絕首相強森提前大選的提議。美元指數下跌，隨著全球地緣政治風險緩解，風險資產獲得提振。

隨著避險需求降溫，美元和日圓成為大輸家；香港特首林鄭月娥周三正式宣布撤回逃犯條例修訂案。加幣升值，加拿大央行連續第七次會議維持利率不變，並且沒有明確暗示迫切需要降息。

英鎊兌美元勁升1.2%，至1.2220左右。英國央行總裁卡尼表示，英國為無協議脫歐所採取的準備措施，可能有助於限制其對經濟的損害。

美元兌加幣貶0.8%至1.3235，一度跌至1.3219，創6月20日以來最大跌幅。 歐元兌美元上漲0.5%，至1.1030左右。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.6%至98.451。美元兌日圓升0.4%，至106.40左右，四個交易日以來首日上漲。日本央行審議委員片岡剛士表示，央行應採取先發制人的行動，而非等候數據。

澳幣兌美元上漲0.5%，至0.6795左右。澳洲第2季DP成長0.5%，符合預期。