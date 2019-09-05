聯準會褐皮書：多數企業樂觀 但消費支出「有好有壞」

2019-09-05 07:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



聯準會（Fed）公布褐皮書指出，儘管貿易衝突造成破壞，但美國經濟在7月和8月大致以緩和速度增長，企業依然樂觀。

Fed周三公布：「儘管對關稅和貿易政策不確定性的疑慮仍在持續，但大多數企業仍對近期前景持樂觀態度， 」

Fed本月預料會再次降息，因應川普總統挑起的貿易戰導致全球經濟增長放緩。然而，Fed部分官員可能反對，他們認為消費者支出強勁，使美國的增長率穩定在2%左右。

周三的報告基於12家地區聯邦準備銀行截至8月23日收集的訪談信息。報告對消費者支出的描述是「有好有壞」 ，在這場辯論中為兩個陣營提供證據。

汽車銷售以緩和速度增長，旅遊業總體穩固。製造業整體略有下降，而房屋銷售仍受牽制。包括卡車運輸在內的交通活動有所緩和，一些地區將其歸因於「全球需求放緩和貿易緊張局勢加劇」 。

這份褐皮書佐證了本週疲軟的美國製造業數據。 ISM製造業PMI顯示，8月工廠活動自2016年以來首次收縮，其中新訂單指標降至七年多以來的低位，而生產指標創2015年底以來最低水平。

褐皮書表示，勞動力市場和物價幾乎沒有變化。就業增長速度「與上一個報告期相當」 ，人才機構「普遍提到各個細分市場和各種技能水平的勞動力供應吃緊，繼續限制增長。 」