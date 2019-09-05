台股ADR全面上漲 跟隨台股美股反彈
台股ADR周三全面上漲，台積電勁揚3.4%，甚於在台北交易股票。
台積電ADR高出台北股價的溢價拉大為4.7%。費城半導體指數大漲2.8%。
美國股市周三收高，科技股反攻，香港緊張局勢緩解，英國國會通過延後英國脫歐的法案，紓解投資人對全球經濟成長的疑慮。
紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲1.1%，報2,937.78點。道瓊工業平均指數上漲237.45點，漲幅0.9%，報26,355.47點。那斯達克綜合指數上漲1.3%，報7,976.879點。
台灣加權股價指數昨天漲99.10點，收10,657.31點。台積電漲1.4%。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光投控ASX 71.22 +4.35 71.30 -0.11
友達 AUO 8.12 +2.77 8.04 1.02
中華電 CHT 109.21 +0.17 110.00 -0.72
台積電 TSM 269.58 +3.43 257.50 4.69
聯電 UMC 13.43 +4.37 13.60 -0.36
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
資料來源：彭博
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