台股ADR全面上漲 跟隨台股美股反彈

2019-09-05 07:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周三全面上漲，台積電勁揚3.4%，甚於在台北交易股票。

台積電ADR高出台北股價的溢價拉大為4.7%。費城半導體指數大漲2.8%。

美國股市周三收高，科技股反攻，香港緊張局勢緩解，英國國會通過延後英國脫歐的法案，紓解投資人對全球經濟成長的疑慮。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲1.1%，報2,937.78點。道瓊工業平均指數上漲237.45點，漲幅0.9%，報26,355.47點。那斯達克綜合指數上漲1.3%，報7,976.879點。

台灣加權股價指數昨天漲99.10點，收10,657.31點。台積電漲1.4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 71.22 +4.35 71.30 -0.11

友達 AUO 8.12 +2.77 8.04 1.02

中華電 CHT 109.21 +0.17 110.00 -0.72

台積電 TSM 269.58 +3.43 257.50 4.69

聯電 UMC 13.43 +4.37 13.60 -0.36

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博