道瓊漲237點 科技股勁揚 香港和歐洲政治風險緩解

2019-09-05 06:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周三收高，科技股反攻，香港緊張局勢緩解，英國國會通過延後英國脫歐的法案，紓解投資人對全球經濟成長的疑慮。

香港特首林鄭月娥周三正式宣布撤回逃犯條例修訂案，香港股市應聲創下2018年以來最大漲幅。英國國會在關鍵投票中通過了阻止無協議脫歐的法案，並且拒絕首相強森提前大選的提議。

此外，中國和歐洲方面的一些數據和信息或預示全球經濟成長未如預期那麼糟糕。中國8月服務業景氣以三個月來最快的速度擴張。歐元區採購經理人指數（PMI）優於預期。中國國務院會議要求「及時」降準，加大支持實體經濟。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲1.1%，報2,937.78點。道瓊工業平均指數上漲237.45點，漲幅0.9%，報26,355.47點。那斯達克綜合指數上漲1.3%，報7,976.879點。

Edward Jones 策略師Kate Warne說：「主要消息是地緣政治方面的進展，香港的風險降溫，義大利和英國投資人對地緣政治風險緩解做出積極反應，儘管貿易緊張局勢以及經濟成長放緩的擔憂仍然揮之不去。」

Independent Advisor Alliance 投資總監 Chris Zaccarelli 表示，本月初的悲觀情緒有所緩解。他指出，這是中國經濟數據、英國脫歐進程和香港消息等因素綜合作用。 他強調：「任何可能阻止英國硬脫歐的事情，都對股市有利。」

聯準會（Fed）褐皮書顯示，儘管貿易衝突造成破壞，但美國經濟在7月和8月大部分以緩和速度成長，企業依然樂觀。

科技股上揚1.7%，在標普11大類股中貢獻最大，，英特爾大漲4.1%，蘋果上漲1.7%。

美國最大的肉類加工企業泰森食品下跌7.8%，此前該公司下調了2019年獲利預測。