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美7月貿易逆差縮減但不及預期 對陸進出口持續放緩

2019-09-04 23:09經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

美國7月貿易逆差縮減，主因國內製造業疲軟，減少對相關原料和半成品的進口。

美國商務部4日公布貿易部告，7月貨物及服務的貿易逆差比前一個月減少2.7%，經季節調整後為539.9億美元，低於市場預期的540億美元；進口月比下滑0.1%，其中資本財進口月減2.6%至554.1億美元，金額為2017年10月以來最低。

今年頭七個月的資本財進口比去年同期微幅下滑逾1%；工業必需品進口同步減少7.4%，當中主要是石油、金屬及化學製品。

消費品進口增加部分抵銷了資本財進口下滑的頹勢，6月和7月的消費品進口皆比去年同期成長3.9%。儘管美國正面臨全球成長放緩、金融市場震盪以及中國輸美商品關稅被提高等不利因素，但美國家庭支出依然展現韌性。

美國7月出口月增0.6%，受惠於消費品出口增加9.6%和汽車出口增加4.6%。這份報告是美國企業投資放緩的最新證據，美企正努力對抗貿易戰和全球成長疲弱帶來的影響。

這項報告指出，美中對彼此提高貿易關稅正持續打擊兩國貿易。美國7月對中國進、出口分別比去年同月下滑1.9%和2.7%，今年以來對中國進、出口則分別衰減12.4%和17.3%。

美、中分別在1日推出新一輪關稅，預料兩國未來數月的貿易波動將加劇。美方對大陸進口產品提高15%的關稅，受影響的項目包括服飾、工具、電子產品及其他產品；中國則對美國黃豆、原油及藥品加徵關稅以示反擊。

美國商務部4日公布，7月貿易逆差月減2.7%至539.9億美元。美聯社
美國商務部4日公布，7月貿易逆差月減2.7%至539.9億美元。美聯社
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