香港情勢減緩 美股早盤漲逾200點

2019-09-04 21:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美股4日早盤漲逾200點，原因是香港行政長官林鄭月娥釋出善意，宣布正式撤回逃犯條例修訂草案。

道瓊指數早盤漲218點，漲幅為0.8%，標普500與那斯達克綜合指數的漲幅分別為0.8%及1%。