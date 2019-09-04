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香港情勢減緩 美股早盤漲逾200點

2019-09-04 21:52經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

美股4日早盤漲逾200點，原因是香港行政長官林鄭月娥釋出善意，宣布正式撤回逃犯條例修訂草案。

道瓊指數早盤漲218點，漲幅為0.8%，標普500與那斯達克綜合指數的漲幅分別為0.8%及1%。

為抗議香港立法會二讀逃犯條例，香港民眾發起「反送中」示威，經過一系列抗議活動後，香港警民衝突愈發激烈，林鄭月娥4日宣布正式撤回逃犯條例修訂草案。

路透
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香港逃犯條例林鄭月娥
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