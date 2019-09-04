拉加德承諾寬鬆但留意副作用 歐元匯率回升至1.10美元

2019-09-04 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



歐洲央行（ECB）總裁提名人拉加德（Christine Lagarde）4日承諾將「靈活」採取行動來對付持續過低的通膨，暗示她打算追隨現任總裁德拉基的做法，尋求方式維持格外寬鬆的貨幣政策。

拉加德向歐洲議會議員演說時表示，歐元區面臨與外部因素相關的短期風險。但她也表示，ECB必須留意其非傳統政策的可能風險，並把民眾的擔憂納入考量。

拉加德說：「長期一段時間實施高度寬鬆的政策是合理的。ECB必須傾聽並理解市場，必須不被市場牽著走，但必須傾聽與理解。」拉加德過去八年擔任國際貨幣基金（IMF）總裁，預定11月1日接掌ECB總裁。

在拉加德演說的同時間，歐元匯率自逾兩年低點回升，並回到1.10美元價位之上，4日盤中升值0.37%至1歐元兌1.1015美元。美元因美國製造業數據不佳而轉弱。

在歐元區經濟飽受全球貿易緊張情勢衝擊與英國脫歐不確定性之際，拉加德將接掌一個內部意見分歧的央行理事會。市場預期德拉基下周將再度降息，但包括德國央行總裁懷德曼、荷蘭央行總裁諾特都已表態反對重啟購債措施。法國央行總裁戴加洛3日也對新一輪量化寬鬆措施的必要性提出質疑。

拉加德上周以書面回覆議員提問時，暗示她準備好維持超寬鬆的貨幣政策，表示ECB擁有工具可因應景氣下滑，必要時刻準備動用這些工具。

不過拉加德4日警告官員應留意副作用，並且再提德拉基經常堅持的論點，即德國等還有支出空間的國家應該以支出刺激經濟，此外，歐元區也需要有歐洲等級的財政能力。