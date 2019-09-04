這五座城市 是去年亞太地區最受歡迎旅遊景點

2019-09-04 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



根據最新研究，亞太地區最受歡迎的旅遊地點是曼谷、新加坡、吉隆坡、東京及首爾。

根據4日公布的萬事達卡年度亞太目的地指數，這五個旅遊熱點去年吸引逾五分之一（22%）的過夜旅客，消費額也是最高，在調查的161座城市中，吸引逾四分之一（25.2%）的花費。

2018年亞太前四大旅遊去處，與前一年相同，曼谷與新加坡已連續九年分居一、二名，各吸引2,280萬人及1,470萬人的國際過夜旅客。吉隆坡則以1,380萬名旅客緊追在後，拿下第三名。日本東京維持第四名，共1,290萬名旅客造訪。南韓首爾是2018年唯一的前五名新進者，旅客數1,130萬人。

旅遊前段班城市龐大的旅客數，反映過去十年亞太旅遊大幅成長。亞太地區去年共接待了3.422億名商務及休閒旅客，遠高於2009年的1.591億人。同一期間亞太地區旅遊支出也增至2,811億美元，比十年前的1,176億美元高出逾一倍。這些旅遊將近一半集中在亞太區前20大旅遊城市，。

亞太地區旅遊蓬勃發展主要由陸客帶動，陸客數由2009年的1,050萬人暴增至去年的6,240萬人，成為僅次於美國的第二大旅客來源。