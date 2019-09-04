日本消費稅下月漲至10% 民眾趕忙爆買這些產品

2019-09-04 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



日本的消費稅率10月1日起將從8%調漲至10%，零售業者表示，當地消費者正趕著新稅率生效前的最後時刻購買昂貴的家電、服飾與珠寶，這樣的趨勢也預告之後的消費者支出可能下滑。

日經新聞報導，在大型連鎖電器行Bic Camera，冰箱8月銷售較一年前大增約30%，洗衣機銷售也激增40%。

Bic Camera在東京有樂町的旗艦店，售價超過20萬日圓（約5.9萬台幣）的前開式滾筒型洗衣機需求更飆升60%。

對於安倍政府來說，推動日本調升消費稅率是近期的最大挑戰之一。政府已推出政策為購車和購屋的民眾提供補貼，盼藉此緩解消費稅率所引發的需求波動。但對於其他大型商品，民眾則趕忙以最便宜的價格入手。

在電器連鎖業者Nojima，OLED電視過去兩周的銷售是一年前同期的逾三倍。其中多數消費者是為了尋求汰換他們在十多年前購買的舊款電視，當時正值政府推出節能家電補助方案「Eco-Point」，以抵銷2008年金融危機過後的景氣下滑。

此外，消費者換機也不只為了電視機已達十年的使用周期，同時還為了在東京奧運明年登場前，更換成畫質更清晰的高科技款電視。

民眾也乘機大手筆購買高價服飾。例如高島屋百貨公司定價數十萬日圓的長袖和服在3至4月間的銷售就大增40%。高島屋東京日本橋店也提前一個半月在8月初開賣厚重的長大衣，這類大衣售價至少10萬日圓，但據稱迄今已賣掉超過60件。

其他零售商也大肆利用這股買氣，包括珠寶業者、酒類製造商。

日本上一回調升消費稅率是在2014年4月，當年1至3月的民間支出增加2%，但稅率調高後的當季民間支出就萎縮4.8%。