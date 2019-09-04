香港特首林鄭月娥傳將正式撤回引渡法案 港股應聲大漲

2019-09-04 14:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



南華早報引述未具名消息人士報導，香港特區行政長官林鄭月娥將宣布正式撤回備受爭議的引渡法案，此送中條款近月來成了全港抗議活動的導火線。

受消息提振， 恒生指數大漲逾3%。