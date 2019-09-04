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林鄭月娥急召建制派 料讓步正式撤回修例方案

脫歐死鬥：保守黨叛變首相強生，英國會解散倒數！

香港特首林鄭月娥傳將正式撤回引渡法案 港股應聲大漲

2019-09-04 14:31經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

南華早報引述未具名消息人士報導，香港特區行政長官林鄭月娥將宣布正式撤回備受爭議的引渡法案，此送中條款近月來成了全港抗議活動的導火線。

受消息提振， 恒生指數大漲逾3%。

林鄭月娥此前已經暫停推進該法案，但抗議人士要求完全撤回。林鄭月娥今天下午擬與親建制的政界人士會晤。

香港特區行政長官林鄭月娥 美聯社
香港特區行政長官林鄭月娥 美聯社
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林鄭月娥香港引渡
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