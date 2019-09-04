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脫歐死鬥：保守黨叛變首相強生，英國會解散倒數！

倫敦金融城狂裁員工 脫歐角力意外受害者

2019-09-04 13:49世界日報 編譯湯淑君／綜合3日電

倫敦金融城(the City)因為脫歐影響，近來爆發裁員潮，已意外產生一批受害者：大批高價自行車被匆匆撤離的銀行員與交易員，棄置在辦公大樓停車場。

英國財經媒體Financial News報導，多位在大型投資銀行任職的員工透露，數十輛高價自行車被棄置在金融城和金絲雀碼頭(Canary Wharf)的辦公大樓地下停車場，任其生鏽，有的單價高達1萬英鎊。一位銀行員說，一些主管離職後未騎走這些高價自行車，有些人則是在被裁員後忘了或懶得取走。

在交通尖鋒期間，常見穿著萊卡布料自行車衣褲的都市上班族騎著單車穿梭在倫敦街上。但在投資銀行湧現裁員潮後，許多行員只顧把個人物品裝入紙箱帶走，很少人認為值得抽空再重返辦公室取回自行車。

過去還曾有一輛愛快羅密歐和一輛保時捷，被棄置在金絲雀碼頭，積了不少灰塵；據說2012年車主前往取回時，愛快羅密歐跑車的輪胎的氣都已洩光了。

隨著英國脫歐大限腳步愈來愈近，今年以來德意志銀行、滙豐、巴克萊、法國巴黎銀行、法國興業銀行、花旗、三菱日聯、野村等投資銀行都已宣布大幅縮減員額；Coalition提供的數據顯示，2019上半年投資銀行部門雇員人數已降到七年來最低水準。

高盛、摩根史坦利和野村的代表說，已注意到這個問題，正與慈善機構合作回收自行車，並運送給需要的人。這些遭棄置的自行車上已掛上告示牌，提醒車主限時取回，逾時將被運走。停在高盛辦公大樓的自行車附有標籤，可追蹤已占用停車格多久，超出一定時間車主就會收到車將被移走的警告通知。

自行車投資銀行車主裁員
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