優衣庫執行長柳井正 屬意女性接班

2019-09-04 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）執行長柳井正表示，他要找女性來當接班人。柳井正說：「女性更適合這個工作。因為她們堅毅、注重細節並且具有審美能力。」

赤井田真 Uniqlo官網 分享 facebook

今年70歲的柳井正，近來常被問到企業接班問題。彭博指出，今年被拔擢出任優衣庫日本部門執行長的赤井田真希，可能是人選之一，日本營運是優衣庫現在最賺錢的部門。彭博專訪柳井正問到接班人會不會是赤井田真希，他說：「有此可能。」

柳井正告訴彭博，他要把迅銷集團內的女性高階主管的比率提高到50%以上。目前有6位女性高階經理人，達到了他去年要把女性高階主管比率提高到三成以上的目標。

日本在高階經理人員方面一向嚴重重男輕女，上市公司之中，僅有4.1%女性擁有高階主管頭銜。

迅銷去年營收超越兩兆日圓（189億美元），營收穩定成長主要來自中國、美國等海外新店業績。柳井正指出，東南亞地區對迅銷的重要性日益增加，公司將投資180萬美元與聯合國所屬的國際勞工組織合作，在印尼支援工廠工人。