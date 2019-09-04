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分析師：全球晶片需求不振 高庫存情況尚未結束

2019-09-04 08:40經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

從最新的銷售數據來看，晶片市場疲弱的情況尚未結束，半導體業者繼續面臨需求不振和高庫存的困境。

根據券商分析半導體產業協會的數據，今年7月全球半導體銷售總額年減15%，繼6月17%、5月15%的降幅，已連三個月走下坡。

全球晶片需求疲弱的市況持續。 美聯社
全球晶片需求疲弱的市況持續。 美聯社
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野村分析師David Wong在一份報告中寫道，從這份報告來看，「我們仍深深處於半導體下行周期之中」。他說，過去六周多家晶片公司提供的低調前瞻性指引，與這種市況相符。

花旗和摩根士丹利分析師也在相關分析報告中表示，7月的數據低於他們自己對當月的預期。花旗因而將全年半導體銷售總額預估從4,107億美元下調至4,099億美元。

摩根士丹利將疲弱的7月歸咎於記憶晶片銷售的「急劇逆轉」，蓋過了邏輯晶片銷售走強的貢獻。

Longbow Reaearch的分析報告直言半導體公司「下半年需求不會反彈」。

彭博指出，晶片製造商與貿易問題的關連密切，不僅因為公司營收大比重來自中國，同時中國在其供應鏈中的角色舉足輕重。

加拿大皇家銀行（RBC Capital Markets）的看法樂觀一些，認為連續幾個月來難看的銷售數字，或許意味著谷底已經到來。分析師Mitch Steves說，基於記憶晶片銷售已慘跌至此，「我們認為現在再挫低的空間有限。」

半導體摩根
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